Xbox annonce sa prochaine conférence, qui se tiendra au Tokyo Games Show

Alors que Sony ne semble toujours pas décidé à annoncer une conférence sur ses prochains jeux (de quoi au moins justifier la puissance de la PS5 Pro en somme…), du côté de Xbox on enchaine les annonces. Après la dernière grosse conf unanimement saluée comme une réussite (beaucoup de gros jeux présentés), Xbox annonce par la voix de Phil Spencer un nouvel évènement qui se tiendra d’ici quelques jours au Tokyo Games Show. Ce Xbox Game Showcase de rentrée sera diffusé le 26 septembre à partir de 19 heures (heure française). Et comme si les dernières annonces n’avaient pas suffi à nous mettre l’eau à la bouche (surtout les abonnés au Game Pass Ultimate à vrai dire…) Spencer annonce une nouvelle fois qu’il faudra s’attendre à du très sérieux. Au vu du Showcase de juillet, on a vraiment envie d’y croire…

Metaphor d’Atlus

Rien n’a encore fuité sur le contenu de cette conf annoncée un peu à la surprise générale (on attendait plutôt une date pour le prochain State of Play de Sony), mais Tokyo Game Show oblige, on verrait bien Xbox annoncer quelques jeux ou partenariats provenant de gros éditeurs japonais comme Square Enix ou Sega par exemple. Le très prometteur JRPG Metaphor des créateurs de Persona pourrait aussi bénéficier d’une nouvelle présentation détaillée. Il semble en outre probable que le gros DLC de Starfield (Shattered Space) soit présenté à cette occasion. Plus que 6 jours pour savoir de quoi il en retourne…