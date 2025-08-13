Google propose de personnaliser les actualités avec vos sources préférées

Google facilite l’accès aux informations de vos médias favoris grâce à une nouvelle fonctionnalité nommée « Sources préférées ». Disponible pour l’instant aux États-Unis et en Inde, elle permet aux utilisateurs de choisir les sources d’actualités qu’ils souhaitent voir mises en avant dans la section « À la une » des résultats de recherche.

Une personnalisation simplifiée des actualités

Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur un sujet d’actualité, la section « À la une » affiche une sélection d’articles pertinents provenant de divers sites. Avec « Sources préférées », Google permet désormais de prioriser les médias de votre choix. Ces derniers apparaissent non seulement plus fréquemment dans « À la une », mais peuvent aussi figurer dans une nouvelle section intitulée « De vos sources ». Testée depuis juin, cette fonctionnalité est maintenant accessible à tous dans les deux pays mentionnés, pour les recherches en anglais au départ.

Pour personnaliser les sources, il suffit de chercher un sujet d’actualité, de cliquer sur l’icône à droite de l’étiquette « À la une », puis de sélectionner ses médias préférés. Une fois vos choix enregistrés, un simple rafraîchissement des résultats affiche davantage d’articles de ces sources. Aucune limite n’est imposée sur le nombre de sources à ajouter et les sélections faites lors de la phase de test via Google Search Labs sont automatiquement appliquées.

Cette fonctionnalité arrive à un moment où Google cherche à renforcer la pertinence de ses résultats face à la concurrence des chatbots IA et des réseaux sociaux. En donnant plus de contrôle aux utilisateurs, Google répond aux critiques sur la qualité des résultats de recherche, souvent encombrés par des contenus sponsorisés ou peu fiables. Duncan Osborn, responsable produit chez Google Search, explique : « Chacun a ses préférences sur la manière de s’informer, c’est pourquoi nous lançons cette fonctionnalité qui permet de personnaliser votre expérience pour voir davantage de contenus des sites que vous appréciez ».

Un équilibre entre personnalisation et diversité

Bien que les sources préférées soient mises en avant, Google maintient une diversité dans les résultats en continuant d’afficher des articles d’autres médias. Cette approche vise à éviter les bulles informationnelles tout en offrant une expérience plus adaptée. Cependant, certains observateurs soulignent le risque d’amplifier la polarisation si les utilisateurs privilégient des sources biaisées.

En parallèle, Google fait face à des défis liés à l’impact de ses fonctionnalités IA sur le trafic Web. La société affirme que le volume de clics reste « relativement stable » par rapport à l’année précédente, avec une augmentation des visites vers des sites proposant des forums, podcasts et contenus authentiques. « Sources Préférées » s’inscrit ainsi dans une stratégie visant à renforcer la confiance des utilisateurs, tout en valorisant les éditeurs de qualité.