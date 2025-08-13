TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google propose de personnaliser les actualités avec vos sources préférées
Internet

Google propose de personnaliser les actualités avec vos sources préférées

13 Août. 2025 • 11:33
0

Google facilite l’accès aux informations de vos médias favoris grâce à une nouvelle fonctionnalité nommée « Sources préférées ». Disponible pour l’instant aux États-Unis et en Inde, elle permet aux utilisateurs de choisir les sources d’actualités qu’ils souhaitent voir mises en avant dans la section « À la une » des résultats de recherche.

Google Sources Preferees

Une personnalisation simplifiée des actualités

Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur un sujet d’actualité, la section « À la une » affiche une sélection d’articles pertinents provenant de divers sites. Avec « Sources préférées », Google permet désormais de prioriser les médias de votre choix. Ces derniers apparaissent non seulement plus fréquemment dans « À la une », mais peuvent aussi figurer dans une nouvelle section intitulée « De vos sources ». Testée depuis juin, cette fonctionnalité est maintenant accessible à tous dans les deux pays mentionnés, pour les recherches en anglais au départ.

Pour personnaliser les sources, il suffit de chercher un sujet d’actualité, de cliquer sur l’icône à droite de l’étiquette « À la une », puis de sélectionner ses médias préférés. Une fois vos choix enregistrés, un simple rafraîchissement des résultats affiche davantage d’articles de ces sources. Aucune limite n’est imposée sur le nombre de sources à ajouter et les sélections faites lors de la phase de test via Google Search Labs sont automatiquement appliquées.

Cette fonctionnalité arrive à un moment où Google cherche à renforcer la pertinence de ses résultats face à la concurrence des chatbots IA et des réseaux sociaux. En donnant plus de contrôle aux utilisateurs, Google répond aux critiques sur la qualité des résultats de recherche, souvent encombrés par des contenus sponsorisés ou peu fiables. Duncan Osborn, responsable produit chez Google Search, explique : « Chacun a ses préférences sur la manière de s’informer, c’est pourquoi nous lançons cette fonctionnalité qui permet de personnaliser votre expérience pour voir davantage de contenus des sites que vous appréciez ».

Un équilibre entre personnalisation et diversité

Bien que les sources préférées soient mises en avant, Google maintient une diversité dans les résultats en continuant d’afficher des articles d’autres médias. Cette approche vise à éviter les bulles informationnelles tout en offrant une expérience plus adaptée. Cependant, certains observateurs soulignent le risque d’amplifier la polarisation si les utilisateurs privilégient des sources biaisées.

En parallèle, Google fait face à des défis liés à l’impact de ses fonctionnalités IA sur le trafic Web. La société affirme que le volume de clics reste « relativement stable » par rapport à l’année précédente, avec une augmentation des visites vers des sites proposant des forums, podcasts et contenus authentiques. « Sources Préférées » s’inscrit ainsi dans une stratégie visant à renforcer la confiance des utilisateurs, tout en valorisant les éditeurs de qualité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Bbox Rentree

Bouygues Telecom dévoile une “Bbox rentrée”

13 Août. 2025 • 13:40
0 Internet

La fin des vacances d’été arrive doucement et Bouygues Telecom en profite pour lancer « Bbox rentrée », une...

Google Sources Preferees

Google propose de personnaliser les actualités avec vos sources préférées

13 Août. 2025 • 11:33
0 Internet

Google facilite l’accès aux informations de vos médias favoris grâce à une nouvelle fonctionnalité nommée...

Claude Logo

Comme ChatGPT, Claude devient presque gratuit pour le gouvernement américain

13 Août. 2025 • 9:27
0 Internet

Quelques jours seulement après qu’OpenAI a annoncé sa proposition de ChatGPT Enterprise à un tarif symbolique d’un dollar...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos high-tech du 12 aout

12 Août. 2025 • 21:09
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Threads Logo Icone

Threads progresse et atteint les 400 millions d’utilisateurs

12 Août. 2025 • 19:30
0 Internet

En seulement deux ans, Threads, le réseau social de Meta, a franchi un nouveau cap, à savoir les 400 millions d’utilisateurs actifs...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article United Airlines propose de voir gratuitement les séries d’Apple TV+

United Airlines propose de voir gratuitement les séries d’Apple TV+

13 Aug. 2025 • 12:21

image de l'article Batterie d’Apple Watch qui gonfle : les utilisateurs reçoivent leur indemnisation

Batterie d’Apple Watch qui gonfle : les utilisateurs reçoivent leur indemnisation

13 Aug. 2025 • 10:03

image de l'article Apple dément les accusations d’Elon Musk et le favoritisme de ChatGPT sur l’App Store

Apple dément les accusations d’Elon Musk et le favoritisme de ChatGPT sur l’App Store

13 Aug. 2025 • 8:00

image de l'article L’achat ou location de films Apple TV+ devient possible

L’achat ou location de films Apple TV+ devient possible

12 Aug. 2025 • 19:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site