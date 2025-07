IA : Meta refuse de signer le code de bonne conduite de l’Europe

Meta a pris la décision de ne pas signer le code de bonne conduite de l’AI Act, la législation de l’Union européenne concernant l’intelligence artificielle. La maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp estime que les règles sont abusives.

Joel Kaplan, responsable des affaires mondiales de Meta, a annoncé la nouvelle sur son compte LinkedIn :

L’Europe fait fausse route en matière d’IA. Nous avons examiné attentivement le code de pratique de la Commission européenne pour les modèles d’IA à usage général (GPAI) et Meta ne le signera pas. Ce code introduit un certain nombre d’incertitudes juridiques pour les développeurs de modèles, ainsi que des mesures qui vont bien au-delà du champ d’application de la loi sur l’IA.

Les entreprises et les décideurs politiques de toute l’Europe se sont prononcés contre cette réglementation. Au début du mois, plus de 40 des plus grandes entreprises européennes ont signé une lettre demandant à la Commission d’« arrêter l’horloge » dans sa mise en œuvre. Nous partageons les inquiétudes exprimées par ces entreprises, qui craignent que cette portée excessive n’entrave le développement et le déploiement de modèles d’IA d’avant-garde en Europe et ne freine les entreprises européennes désireuses de créer des activités à partir de ces modèles.