Meta veut accéder à vos photos pour entraîner son IA

Meta, la maison mère de Facebook, vient de lancer une fonctionnalité controversée qui permet de mettre en ligne automatiquement vos photos privées vers son cloud, y compris celles que vous n’aviez pas l’intention de partager, afin d’entraîner son intelligence artificielle Meta AI. Cette option, déjà déployée auprès de certains utilisateurs comme l’indique TechCrunch, soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des données.

Une collecte automatique de vos photos

Lors de la création d’une story sur Facebook, un pop-up invite les utilisateurs à activer le traitement dans le cloud. Derrière ce terme anodin se cache une fonctionnalité intrusive. Selon Meta, « pour vous proposer des idées, nous sélectionnerons des médias de votre pellicule et les mettrons en ligne dans notre cloud de manière continue, en fonction d’informations comme l’heure, le lieu ou les thèmes ». En d’autres termes, en acceptant, vous autorisez Facebook à accéder à l’ensemble de votre pellicule, y compris des photos personnelles, et à les stocker sur ses serveurs.

Bien que Meta affirme que ces images ne serviront pas à des fins publicitaires, cette promesse ne rassure pas pleinement. Le passé de l’entreprise, marqué par des incidents comme le stockage en clair des mots de passe de plus de 500 millions d’utilisateurs il y a moins d’un an, incite à la prudence. De plus, les conditions d’utilisation de Meta AI, notamment la clause de responsabilité, laissent planer des doutes sur la protection réelle des données.

Meta a tendance à minimiser l’impact de ses collectes de données, rendant ces vérifications essentielles. En cas de doute, désactiver l’accès à la pellicule dans les paramètres de votre téléphone est une mesure supplémentaire pour protéger vos photos.

Une pratique qui interroge

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les utilisateurs sont souvent poussés à céder leurs données personnelles. Avec cette fonctionnalité, Meta franchit un cap en demandant un accès quasi-total à vos images privées. Compte tenu de son historique en matière de gestion des données, refuser cette option semble être la meilleure décision pour préserver votre vie privée.