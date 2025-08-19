TENDANCES
Jeux vidéo

The Exorcist: Legion VR SIN : le jeu VR multijoueurs est mis sur pause pour une durée indéterminée

19 Août. 2025 • 15:08
0

On commençait à s’en douter un peu. Annoncé il y a près de quatre ans comme la suite multijoueur du jeu d’horreur en réalité virtuelle The Exorcist: Legion VR, le projet SIN (Safety In Numbers) vient d’être mis en pause pour une durée indéterminée. L’éditeur Fun Train, par la voix de son CEO Douglas Nabors, explique que le marché actuel des casques VR évolue rapidement vers des expériences plus courtes, casual ou gratuites, rendant trop risquée la sortie de productions premium ambitieuses, un argument qui laisse plus penser à une annulation qu’à une mise sur pause temporaire. Prévu initialement pour 2022 avec le studio Pocket Money Games aux commandes, le titre avait déjà été repoussé à plusieurs reprises.

Si Fun Train n’exclut pas de relancer le développement à l’avenir, aucune reprise du développement n’est prévue à court terme. En attendant, l’éditeur entend maintenir l’activité autour du premier Exorcist: Legion VR, qui a récemment bénéficié d’une mise à jour pour le casque Quest 3, d’un épilogue inédit et d’un portage sur la plateforme Meta Horizon Worlds. De nouvelles adaptations vers d’autres casques devraient suivre, signe que la franchise continue d’exister malgré l’arrêt de son ambitieux prolongement multijoueur.

