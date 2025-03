Meta continue de soutenir massivement le jeu sur VR via sa plateforme Meta Quest

Malgré le virage à 180° vers l’intelligence artificielle, Meta continue de soutenir massivement ses technologies XR. Le réseau social annonce en effet avoir financé plus de 100 titres de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (MR) sortis en 2024 sur Meta Quest 2 & 3/3S, plus de 200 projets étant actuellement en cours de production. Pour rappel lors de la GDC 2025, Chris Pruett, directeur des jeux chez Meta, avait révélé que plus de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour du contenu Meta Quest et que l’utilisation mensuelle des casques avait augmenté de 30 % en 2024. Histoire de bien enfoncer le clou, Andrew Bosworth, le CTO de Meta (directeur technique)a confirmé sur X il y a quelques heures à peine que Meta était loin de laisser de côté la VR : « Nous investissons toujours massivement dans le jeu VR et nous ne comptons pas nous arrêter. Je pense qu’il existe désormais un continuum beaucoup plus fort entre le social et le jeu qu’auparavant, cela est vrai sur notre plateforme avec des jeux comme Gorilla Tag et ailleurs avec des jeux comme Fortnite ».

We are still investing massively in VR gaming and don’t plan to stop. I think there is a much stronger continuum between social and gaming than there used to be though, true on our platform with things like Gorilla Tag and true elsewhere with things like Fortnite — Boz (@boztank) March 19, 2025

Meta soutient les jeux VR et MR (réalité mixte) via Oculus Studios et Oculus Publishing. Oculus Studios comprend sept studios internes, responsables de titres AAA comme Asgard’s Wrath 2 et Batman: Arkham Shadow. Oculus Publishing quant à lui finance et accompagne des développeurs tiers pour que ces derniers puissent porter leurs jeux sur Meta Quest. En 2023, Meta avait annoncé 150 jeux en développement.