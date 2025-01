Les Schtroumpfs débarquent bientôt sur Meta Quest 3, et en AR (images)

Après des années à ne sortir pratiquement QUE des nanars du jeu vidéo, l’éditeur français Microids a relevé la tête l’an dernier, notamment avec l’excellent Les Fourmis (d’après l’oeuvre de Bernard Weber), le nouvel opus de l’Amerzone du regretté Benoit Sokal et le très bon Les Schtroumpfs : l’épopée des rêves, un jeu de plateforme-aventure largement inspiré d’Astrobot. Et puisque Les Schtroumpfs sont décidément partout, Microids prévoit aussi de lancer cette année sur Meta Quest 3 Les Schtroumpfs – Flower Defense, qui comme son nom l’indique combinera à priori action, stratégie et narration dans un jeu de de type tower defense.

Développé par Kalank Games et publié par Microids, le jeu s’inspire de la célèbre bande dessinée de Peyo. L’histoire commence lorsque Gargamel perturbe les célébrations de la Fée de la Nature et capture 20 Schtroumpfs grâce à un sortilège magique. Les joueurs doivent alors plonger dans le monde des Schtroumpfs pour sauver les prisonniers et protéger la Fée affaiblie en plaçant stratégiquement les Schtroumpfs afin de contrecarrer les plans de Gargamel.

Le gameplay permet de contrôler quatre personnages bien connus — la Schtroumpfette, Tempête, le Schtroumpf à Lunettes et le Schtroumpf Farceur — et d’affronter Gargamel, Azraël et le Schtroumpf Volant lors de combats de boss. Le jeu ne prend pas en charge le suivi des mains, et les joueurs devront donc utiliser les manettes du Quest pour interagir avec l’environnement et accomplir leurs objectifs. Un mode « Difficile » sera disponible et le joueur devra vaincre trois gros boss pour arriver à la fin de l’aventure. Les Schtroumpfs – Flower Defense sera disponible sur la plateforme Meta Quest 3 au mois de mai prochain.