L’un des titres VR les plus populaires, Boneworks, va faire le grand saut du PCVR au Meta Quest 3. Malgré la différence de puissance entre PC gaming et la puce Snapdragon du Meta Quest, Stress Level Zero semble confiant sur le résultat final, sans doute parce que la développement de Bonelabs sur Quest 3 a donné des résultats graphiques impressionnants pour la plateforme. Brandon Laatsch, le co-fondateur de Stress Level Zero, a confirmé l’arrivée du jeu sur le casque XR de Meta, qui se voit doter d’une ludothèque VR de plus en plus consistante.

‘25 goals: Release Patch 7, 8, 9 for Bonelab with Marrow 2, 2.1, 2.2. Bring Boneworks to Quest 3 in parallel on Marrow 2. Pre-production for the next game. By x-linking Marrow, we’re aiming for compatibility. Boneworks is the nearest kin but is still tricky. Godspeed, SLZ! pic.twitter.com/siesw8yP6o

— Brandon J Laatsch (@BrandonJLa) January 1, 2025