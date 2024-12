Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower promet une expérience intense de kung-fu de type « pulp » en réalité virtuelle, une expérience pour l’instant uniquement prévue pour la plateforme Meta Quest début 2025. Développé par Leonard Menchiari, ce thriller-action s’inspire de l’esthétique des films de genre des années 80 et d’œuvres emblématiques telles que les films de Wong Kar-wai, The Raid, Time Crisis ou bien encore le jeu d’arcade Fist of the North Star. Les joueurs devront traverser une forteresse en utilisant uniquement leurs poings, le gameplay étant axé essentiellement sur la précision et la rapidité.



Ce titre marque les débuts de Menchiari dans la réalité virtuelle, après son travail sur des jeux en 2D stylisés comme Trek to Yomi et The Eternal Castle. L’éditeur Abonico Game Works décrit le jeu comme une succession de combats avec des défis croissants au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la forteresse. Avec son action frénétique et son style rétro bien marqué, Path of Fury: Episode I s’annonce comme une belle pioche de plus pour le Meta Quest, qui s’impose de plus en plus comme LA plateforme pour le jeu VR (sachant que le Meta Quest dispose de nombreux titres jouables en autonome mais peut aussi servir de casque PCVR). Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower sera disponible dans le courant du premier trimestre 2025.