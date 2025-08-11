Reddit bloque l’Internet Archive à cause de l’IA et des données

Reddit annonce des restrictions majeures sur l’indexation de ses contenus par l’Internet Archive, après avoir constaté que des entreprises d’intelligence artificielle exploitaient ses données via la Wayback Machine. À partir d’aujourd’hui, la plateforme limitera l’accès aux subreddits, commentaires et profils, ne permettant qu’une indexation de sa page d’accueil.

Une lutte contre le scraping illégal

« L’Internet Archive offre un service précieux au Web ouvert, mais nous avons constaté des cas où des entreprises d’IA enfreignent les politiques des plateformes, y compris la nôtre, en récupérant des données via la Wayback Machine », a déclaré un porte-parole de Reddit à The Verge.

La Wayback Machine, outil emblématique de l’Internet Archive, permet de consulter des versions archivées de sites Web. Cependant, Reddit juge que tout son contenu ne devrait pas être archivé, notamment pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. « Tant qu’ils ne pourront pas défendre leur site et respecter les politiques des plateformes, nous limitons leur accès aux données de Reddit », ajoute le porte-parole.

Une stratégie de monétisation des données

Reddit intensifie sa lutte contre le scraping, particulièrement par les entreprises d’IA. En 2023, des modifications controversées de son API, visant à freiner l’utilisation abusive pour entraîner des modèles d’IA, avaient provoqué la fermeture de certaines applications tierces et des protestations. Depuis, Reddit a signé des accords lucratifs, notamment avec Google pour l’utilisation de ses données dans la recherche et l’entraînement d’IA, et avec OpenAI.

En revanche, la plateforme a poursuivi Anthropic en juin, l’accusant de continuer à récupérer ses données malgré un engagement contraire. Reddit conditionne désormais l’accès à ses données à des accords payants, bloquant les moteurs de recherche non partenaires.

Reddit a informé l’Internet Archive à l’avance de ces restrictions, qui commenceront à s’intensifier dès aujourd’hui. Désormais, la Wayback Machine ne pourra archiver que la page d’accueil de Reddit.com, offrant un aperçu limité des publications et actualités populaires à une date donnée. Cette décision reflète la volonté de la plateforme de protéger ses utilisateurs tout en monétisant ses données, dans un contexte où l’IA générative intensifie la course aux contenus numériques.