TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Reddit bloque l’Internet Archive à cause de l’IA et des données
Internet

Reddit bloque l’Internet Archive à cause de l’IA et des données

11 Août. 2025 • 20:29
0

Reddit annonce des restrictions majeures sur l’indexation de ses contenus par l’Internet Archive, après avoir constaté que des entreprises d’intelligence artificielle exploitaient ses données via la Wayback Machine. À partir d’aujourd’hui, la plateforme limitera l’accès aux subreddits, commentaires et profils, ne permettant qu’une indexation de sa page d’accueil.

Reddit Logo

Une lutte contre le scraping illégal

« L’Internet Archive offre un service précieux au Web ouvert, mais nous avons constaté des cas où des entreprises d’IA enfreignent les politiques des plateformes, y compris la nôtre, en récupérant des données via la Wayback Machine », a déclaré un porte-parole de Reddit à The Verge.

La Wayback Machine, outil emblématique de l’Internet Archive, permet de consulter des versions archivées de sites Web. Cependant, Reddit juge que tout son contenu ne devrait pas être archivé, notamment pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. « Tant qu’ils ne pourront pas défendre leur site et respecter les politiques des plateformes, nous limitons leur accès aux données de Reddit », ajoute le porte-parole.

Une stratégie de monétisation des données

Reddit intensifie sa lutte contre le scraping, particulièrement par les entreprises d’IA. En 2023, des modifications controversées de son API, visant à freiner l’utilisation abusive pour entraîner des modèles d’IA, avaient provoqué la fermeture de certaines applications tierces et des protestations. Depuis, Reddit a signé des accords lucratifs, notamment avec Google pour l’utilisation de ses données dans la recherche et l’entraînement d’IA, et avec OpenAI.

En revanche, la plateforme a poursuivi Anthropic en juin, l’accusant de continuer à récupérer ses données malgré un engagement contraire. Reddit conditionne désormais l’accès à ses données à des accords payants, bloquant les moteurs de recherche non partenaires.

Reddit a informé l’Internet Archive à l’avance de ces restrictions, qui commenceront à s’intensifier dès aujourd’hui. Désormais, la Wayback Machine ne pourra archiver que la page d’accueil de Reddit.com, offrant un aperçu limité des publications et actualités populaires à une date donnée. Cette décision reflète la volonté de la plateforme de protéger ses utilisateurs tout en monétisant ses données, dans un contexte où l’IA générative intensifie la course aux contenus numériques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Reddit Logo Internet

Reddit poursuit Anthropic (Claude) pour vol de contenus avec des bots IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reddit Logo

Reddit bloque l’Internet Archive à cause de l’IA et des données

11 Août. 2025 • 20:29
0 Internet

Reddit annonce des restrictions majeures sur l’indexation de ses contenus par l’Internet Archive, après avoir constaté que des...

Screenshot

[Test] Oppo Reno 13 5G, le smartphone qui brouille les frontières du milieu de gamme

11 Août. 2025 • 20:24
0 Tests

Depuis plusieurs générations, Oppo affine la recette de sa série Reno : design premium, photo assistée par IA, autonomie...

SFR Logo

SFR écope d’une amende de 860 000 euros pour des retards de paiement

11 Août. 2025 • 19:45
0 Mobiles / Tablettes

La répression des fraudes a infligé une amende de 860 000 euros à SFR pour des retards dans le paiement de ses fournisseurs, a...

Microsoft GitHub

GitHub perd son indépendance chez Microsoft après la démission de son PDG

11 Août. 2025 • 18:14
0 Internet

Microsoft annonce une réorganisation majeure de GitHub, qui intégrera son équipe CoreAI suite à la démission de son...

Firefox 127 Grouper Onglets

Firefox est critiqué pour son IA locale qui consomme trop de ressources

11 Août. 2025 • 16:37
0 Matériel

Mozilla a récemment proposé Firefox 141, mettant en place des optimisations mémoire pour Linux, un convertisseur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26 ajoute plusieurs sonneries, écoutez-les ici

iOS 26 ajoute plusieurs sonneries, écoutez-les ici

11 Aug. 2025 • 20:50

image de l'article Bêta 6 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

Bêta 6 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

11 Aug. 2025 • 19:14

image de l'article Apple semble abandonner HomeKit pour Apple Home

Apple semble abandonner HomeKit pour Apple Home

11 Aug. 2025 • 19:00

image de l'article iPhone 17 Pro : Apple changerait la position des antennes pour la 5G

iPhone 17 Pro : Apple changerait la position des antennes pour la 5G

11 Aug. 2025 • 17:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site