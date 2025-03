RoboCop: Streets Of Anarchy : le flic du futur s’annonce sur PCVR et Meta Quest 3

RoboCop: Streets of Anarchy, un nouveau jeu de tir en réalité virtuelle développé par le studio Coffee Moth Games en collaboration avec Amazon-MGM, a été discrètement dévoilé sur le site officiel du studio. Bien qu’aucun trailer ni communiqué n’ait encore été publié, le jeu promet une « narration originale » et « une action intense ». Coffee Moth Games met en avant son expertise en développement de jeux VR, et promet des commandes optimisées ainsi qu’une qualité visuelle élevée mais peu d’autres détails ont été révélés. Pour rappel, Coffee Moth Games a développé auparavant le shooter roguelike VR Neon Overdrive et ainsi que Gummy Bear and Friends: Flushed Frenzy.

Il s’agit de la première adaptation officielle en VR de la franchise RoboCop, après des décennies d’adaptations sur support traditionnel (console et PC). Le classique de 1987 réalisé par Paul Verhoeven continue donc d’inspirer les créateurs de jeu. Après le récent (et plutôt bon) RoboCop Rogue City sur PC et consoles new gen (PS5 et Xbox Series), ce sera donc au tour de ce RoboCop: Streets Of Anarchy de tenter de faire régner la loi et l’ordre… à la dure. La sortie du jeu est prévue pour la fin de l’année 2025.