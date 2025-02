Batman: Arkham Shadow : l’exclusivité Meta Quest 3 a réuni plus d’un million de joueurs

Disponible uniquement sur Meta Quest 3 et 3S, Batman: Arkham Shadow a désormais dépassé le million de joueurs ayant débloqué son premier succès (qui s’obtient très facilement), ce dernier étant généralement récupéré après 5 à 10 minutes de jeu. Le YouTuber français QuestWithMatt suit cette progression depuis plusieurs mois : avant Noël 2024, le chiffre était inférieur à 400 000, mais tout s’est accéléré pendant les fêtes. Ce jeu est inclus gratuitement avec chaque achat de Meta Quest 3S et avec les nouveaux Quest 3 depuis l’événement Meta Connect 2024, alors que les tous premiers acheteurs de Quest 3 doivent l’acheter séparément pour une cinquantaine d’euros.



A noter que ce titre techniquement très abouti (pour de la VR sur casque autonome) ne prend pas en charge le Quest 2 et a été développé par Camouflaj, un studio appartenant à Meta. Ce studio a tenu à exploiter à fond les capacités des GPU des nouveaux casques afin de proposer des graphismes plus avancés, notamment des ombres dynamiques précises. Pour rappel, l’impact de Noël 2024 sur les ventes des Meta Quest 3 et 3S a été particulièrement notable, et comme chaque casque vendu durant cette période intégrait Batman: Arkham Shadow , il est certain que cette frénésie de consommation a largement profité au jeu de