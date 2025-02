Civilization VII est annoncé sur Meta Quest 3 et 3S (trailer)

Meta continue d’aligner les grosses annonces de jeux sur ses plateformes XR. Le célèbre jeu de stratégie Civilization VII arrivera bientôt en exclusivité sur les casques Meta Quest 3/3S et il s’agit rien moins que de la premlière adaptation en VR de la franchise ! 2K et le studio Firaxis Games viennent en effet d’annoncer le portage XR de ce titre, qui devrait être disponible sur la plateforme Meta Quest dans le courant du printemps. Le jeu proposera un gameplay adapté et deux modes d’affichage, en VR (dans l’environnement virtuel d’un musée ancien) ou en réalité augmentée. Dans le mode AR, il sera ainsi possible de placer la zone de jeu sur la véritable table du salon ou de la salle à manger !



A noter que des dioramas détaillés pourront être consultés dans Les Archives, et qu’une salle dédiée aux succès de jeu sera visible en réalité virtuelle ou augmentée. Sachant que le jeu peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur le Meta Horizon Store, il ne fait guère de doutes qu’une date de sortie précise devrait être annoncée dans les semaines qui viennent. Pour rappel, Civilization VII est déjà disponible en accès anticipé sur PC et consoles, mais bien sûr ici dans une version classique sans VR.