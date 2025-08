Bouygues Telecom piraté avec le vol des données de 6,4 millions de clients

Bouygues Telecom annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque, ce qui a entraîné le vol des données de 6,4 millions de clients. Cela inclut plusieurs éléments, dont les noms, adresses et IBAN.

Un piratage qui touche 6,4 millions de clients

Sur son site, Bouygues Telecom indique :

Le 4 août, Bouygues Telecom a détecté une cyberattaque. Après analyse, il apparait qu’un tiers a pu accéder à certaines informations personnelles associées à certains abonnements Bouygues Telecom. Tous les clients concernés ont reçu ou vont recevoir un mail ou un SMS pour les en informer. Nos équipes techniques ont mis en place dans les plus brefs délais des actions pour mettre fin à cette attaque et pris des mesures complémentaires nécessaires pour renforcer la sécurité de notre système d’information.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les coordonnées (noms, prénoms, adresses postales), les données contractuelles, les données d’état civil ou celles de l’entreprise si le client est un professionnel et l’IBAN. « Les numéros de cartes bancaires et les mots de passe de vos comptes Bouygues Telecom ne sont pas impactés », assure l’opérateur.

Pas de détails sur la méthode du hacker

Comment le hacker a-t-il pu accéder aux données personnelles des clients ? L’opérateur reste assez vague le sujet, se contentant d’indiquer qu’il a bloqué l’accès non autorisé. « Les cyberattaques sont très fréquentes et n’épargnent aucune entreprise, malgré l’ensemble des outils et procédures de sécurité existantes. Nous faisons sans cesse évoluer nos procédures de sécurité pour faire face à l’évolution constante des modes opératoires des attaquants », dit-il.

La société ajoute avoir informé la CNIL de ce piratage et avoir déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Le pirate s’expose à des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Attention aux arnaques à venir

Comme tout piratage, il y a un risque de phishing. Les hackers ont maintenant les données de 6,4 millions de clients Bouygues Telecom et peuvent donc les piéger par SMS ou e-mail en se faisant passer par telle ou telle entreprise. Les clients doivent donc faire très attention.

Aussi, le vol de l’IBAN est problématique, cela rappelle le piratage de Free. Là encore, jetez un coup d’œil à vos comptes bancaires de temps en temps pour vérifier s’il n’y a pas des prélèvements suspects.