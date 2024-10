Free piraté ? Les données de 19 millions de clients auraient été collectées

Free semble avoir l’objet d’un piratage, au point que les données de plus de 19 millions de clients Freebox et Free Mobile auraient été collectées. Un pirate les propose à la vente sur un forum visité par de nombreux hackers.

Un hack massif viserait Free et ses clients

Le cybercriminel assure avoir collecté les données de 19,2 millions de clients Free et 5,11 millions de coordonnées IBAN. Ce point en particulier est délicat, puisqu’il y a un lien direct avec les coordonnées bancaires.

La base de données aurait été obtenue le 17 octobre et a un poids de 43,6 Go. Plusieurs informations sont accessibles : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, adresse e-mail, date de naissance, identifiant Free, type d’abonnement, date d’activation de l’abonnement et plus encore.

Drussellx est le nom du pirate qui assure avoir obtenu les données des clients de Free. Comme l’indique le hacker éthique Clément Domingo (SaxX), « il n’y a pas de prix affiché. Le cybercriminel appelle les intéressés à négocier avec lui et en passant via un système d’escrow – comprendre système permettant de garantir la transaction ». Il propose également un échantillon pour « prouver » que ses données sont bonnes.

🚨🔴CYBERALERT, 🇫🇷FRANCE 🔴 | 19M de comptes et 5M d'IBAN de l'opérateur téléphonique Free mis en vente sur le "Amazon de la cybercriminalité" Hier nuit, un cybercriminel a mis en vente deux bases de données supposées appartenir à Free :

👉 l'une comportant 19 192 948 de comptes… pic.twitter.com/24lgxXsoWv — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) October 22, 2024

Free n’a pas fait de commentaire pour le moment au sujet de ce supposé hack. Il s’agirait en tout cas d’un piratage massif, s’il est confirmé, faisant suite à celui de SFR. Il y a quelques semaines, l’opérateur au logo rouge avait confirmé avoir fait l’objet d’un hack impliquant ses clients et ceux de SFR RED. Là aussi, l’IBAN faisait partie des données collectées.