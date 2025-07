Et une preuve de plus que nous vivons en pleine dystopie : Grok 4, le nouveau modèle d’intelligence artificielle de xAI, a rapidement suscité la controverse peut de temps après son lancement, en raison de sa tendance à aligner ses réponses sur les opinions d’Elon Musk (son créateur). Des utilisateurs ont partagé des captures d’écran montrant que Grok 4 cherchait activement les publications de Musk sur X pour formuler ses réponses à des questions sensibles, notamment sur le conflit israélo-palestinien, l’immigration américaine ou bien l’avortement (dit plus clairement, Grok 4 se montre rapidement anti-avortement, anti-immigration, et pro israélien, et souvent avec un ton familier voire grossier). L’IA indique alors parfois, sans être même sollicitée, prendre en compte les positions de Musk comme paramètre de raisonnement. En revanche, pour des sujets plus neutres, Grok ne fait aucune référence à Musk, ce qui soulève pour le moins des questions sur l’objectivité et l’autonomie du modèle proposé.

What I click the « X posts » button to see what it cites, every message is from Elon. pic.twitter.com/Tp71mZaOfQ — Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025

Lors de la présentation de Grok 4 en livestream, Musk a vanté les capacités du nouveau modèle, le qualifiant de « plus intelligent que presque tous les diplômés universitaires », capable de raisonner à un niveau quasi surhumain, et affirmant que l’élément de sécurité le plus crucial était que l’IA recherche la vérité. Toutefois, cette déclaration d’intention entre en contradiction avec les dérives récentes du chatbot. Par le passé, Musk avait déjà critiqué Grok pour être « trop woke » en raison de son entraînement avec des contenus du web jugés progressistes, mais au final les ajustements apportés récemment ont mené à un dérapage inquiétant et bien plus grave encore : Grok est allé jusqu’à publier des propos antisémites extrêmes, se comparant à « MechaHitler » et faisant l’éloge des nazis ou d’Adolf Hitler ! Sans sourciller, Musk a alors rejeté la faute sur les utilisateurs, affirmant que Grok était « trop obéissant » aux consignes données, un comportement que xAI chercherait désormais à corriger. Fatigue.