Elon Musk et sa société xAI ont dévoilé mercredi soir leur nouveau modèle d’intelligence artificielle, Grok 4, accompagné d’un abonnement haut de gamme à 300 dollars par mois, baptisé SuperGrok Heavy. Ce modèle, conçu pour rivaliser avec GPT-5 d’OpenAI et Gemini de Google, serait selon Musk « meilleur que le niveau doctorat dans toutes les disciplines académiques », bien qu’il reconnaisse encore des lacunes à son IA concernant le « bon sens » et la capacité d' »innovation ». Grok 4 est décliné en deux versions, dont Grok 4 Heavy, un système multi-agents qui combine les réponses de plusieurs IA « comme un groupe d’étude ». Grok 4 surpasse plusieurs concurrents sur des benchmarks exigeants, comme Humanity’s Last Exam ou ARC-AGI-2, et sera proposé via API aux développeurs et aux entreprises.

Introducing Grok 4, the world’s most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

Ce lancement intervient dans un contexte délicat pour Musk, notamment après la démission soudaine de Linda Yaccarino, la CEO de X, et une énorme polémique liée à des propos antisémites et xénophobes générés par Grok. xAI a rapidement supprimé les publications incriminées et modifié les consignes internes du modèle, mais l’incident soulève de nombreux doutes sur la fiabilité et l’éthique de Grok.

Tandis que xAI ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur, ses défis en matière de réputation pourraient freiner l’adoption de Grok par les entreprises, et malgré des performances à priori impressionnantes. xAI met en tout cas les bouchées double pour convaincre et prévoit déjà d’ajouter à sa gamme de services d’IA un modèle de codage en août, un agent multimodal en septembre et un générateur de vidéo en octobre.