Blade Runner 2099 : la série Amazon Prime Video sera disponible en 2026
Blade Runner 2099 : la série Amazon Prime Video sera disponible en 2026

25 Août. 2025 • 12:10
Après plusieurs mois de silence, Amazon Prime Video a officiellement fixé une fenêtre de sortie pour sa série Blade Runner 2099, qui sera donc disponible sur le service de streaming quelque part en 2026. Cette confirmation provient d’un mémo interne signé Laura Lancaster, responsable du développement TV chez Amazon Prime Video. La série est actuellement en post-production, à l’instar d’autres productions majeures comme la série Spider-Man: Noir (également prévue pour l’an prochain chez Prime Video).

Blade Runner 2099 devrait renouer avec l’imagerie et la photographie très « dark » du film original de 1982

Annoncé en 2022, Blade Runner 2099 prolongera l’univers néo-noir des films emblématiques de 1982 et 2017. La série comprend un casting prestigieux, avec notamment à l’affiche Michelle Yeoh et Hunter Schafer dans les rôles principaux, ainsi que Tom Burke, Dimitri Abold et Katelyn Rose Downey (entre autres…). Les deux premiers épisodes seront réalisés par Jonathan Van Tulleken d’après un scénario de Silka Luisa. Si l’on en croit Tom Burke, l’un des acteurs de la série, l’ancrage visuel de la série fera davantage écho à l’imagerie du film original plutôt qu’à celui de Blade Runner 2049, ce qui devrait évidemment ravir les fans du chef d’œuvre originel de Ridley Scott.

