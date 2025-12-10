TENDANCES
KultureGeek Internet Adobe Photoshop est disponible dans ChatGPT pour la retouche photo
Internet

Adobe Photoshop est disponible dans ChatGPT pour la retouche photo

10 Déc. 2025 • 17:17
Adobe ouvre une nouvelle porte entre ses outils créatifs et l’IA conversationnelle. À partir d’aujourd’hui, de nombreuses fonctionnalités de Photoshop, Acrobat et Adobe Express sont accessibles directement dans ChatGPT, pour retoucher des photos, transformer des PDF ou créer des visuels via de simples instructions en langage naturel.

Adobe Photoshop Dans ChatGPT

Retouche d’images, designs et PDF directement dans ChatGPT

Une fois les applications d’Adobe reliées à ChatGPT, l’utilisateur peut lancer des requêtes du type « ajoute des effets créatifs à l’arrière-plan » ou « crée une invitation pour ma soirée danse » sans quitter la fenêtre de discussions.

Adobe détaille trois grands blocs de fonctionnalités :

  • Photoshop dans ChatGPT : modifier une zone précise d’une image, ajuster la luminosité, le contraste ou l’exposition, et appliquer des effets créatifs, tout en conservant la qualité du fichier d’origine.
  • Adobe Express dans ChatGPT : parcourir une bibliothèque de modèles professionnels, remplacer les textes et visuels, animer les créations et enchaîner les itérations, le tout sans basculer vers une autre application, pour produire rapidement des invitations, posts ou visuels d’événement.
  • Acrobat dans ChatGPT : éditer un PDF, extraire du texte ou des tableaux, fusionner et organiser plusieurs fichiers, compresser ou convertir en PDF tout en préservant la mise en forme, avec en plus la possibilité de masquer facilement des informations sensibles.

Adobe Express Dans ChatGPT

Adobe Acrobat Dans ChatGPT

Comment activer les applications Adobe dans ChatGPT

L’activation passe par le menu Paramètres -> Applis et connecteurs dans ChatGPT. Une fois les applications d’Adobe ajoutées, elles apparaissent via le bouton « + » à côté du champ de saisie, puis « Plus ».

ChatGPT peut aussi proposer automatiquement l’application pertinente en fonction du prompt, par exemple : « Adobe Photoshop, aide-moi à flouter l’arrière-plan de cette image » ou « Adobe Acrobat, aide-moi à modifier ce PDF ».

Pour les usages plus avancés, il est possible de basculer sans problème de ChatGPT vers les applications Adobe autonomes et de continuer le travail là-bas.

Les intégrations Adobe Photoshop, Acrobat et Express pour ChatGPT sont disponibles dès maintenant sur la version Web de ChatGPT, l’application pour ordinateur et l’application iOS. L’application Adobe Express pour ChatGPT fonctionne également sur Android dès maintenant, tandis que le support de Photoshop et Acrobat est annoncé comme « à venir » pour le système d’exploitation de Google.

