Adobe Photoshop est disponible dans ChatGPT pour la retouche photo

Adobe ouvre une nouvelle porte entre ses outils créatifs et l’IA conversationnelle. À partir d’aujourd’hui, de nombreuses fonctionnalités de Photoshop, Acrobat et Adobe Express sont accessibles directement dans ChatGPT, pour retoucher des photos, transformer des PDF ou créer des visuels via de simples instructions en langage naturel.
Une fois les applications d’Adobe reliées à ChatGPT, l’utilisateur peut lancer des requêtes du type « ajoute des effets créatifs à l’arrière-plan » ou « crée une invitation pour ma soirée danse » sans quitter la fenêtre de discussions.
Adobe détaille trois grands blocs de fonctionnalités :
L’activation passe par le menu Paramètres -> Applis et connecteurs dans ChatGPT. Une fois les applications d’Adobe ajoutées, elles apparaissent via le bouton « + » à côté du champ de saisie, puis « Plus ».
ChatGPT peut aussi proposer automatiquement l’application pertinente en fonction du prompt, par exemple : « Adobe Photoshop, aide-moi à flouter l’arrière-plan de cette image » ou « Adobe Acrobat, aide-moi à modifier ce PDF ».
Pour les usages plus avancés, il est possible de basculer sans problème de ChatGPT vers les applications Adobe autonomes et de continuer le travail là-bas.
Les intégrations Adobe Photoshop, Acrobat et Express pour ChatGPT sont disponibles dès maintenant sur la version Web de ChatGPT, l’application pour ordinateur et l’application iOS. L’application Adobe Express pour ChatGPT fonctionne également sur Android dès maintenant, tandis que le support de Photoshop et Acrobat est annoncé comme « à venir » pour le système d’exploitation de Google.
