Photoshop : Adobe ajoute de nouvelles fonctions dopées à l’IA

Adobe a dévoilé aujourd’hui une série de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour Photoshop, des outils visant à simplifier le travail de retouche pour les créateurs d’images. Parmi les nouveautés marquantes, la fonction « Harmonize » permet d’insérer un objet dans une image tout en adaptant automatiquement sa couleur, sa lumière, ses ombres et sa tonalité visuelle à son environnement, rendant ainsi l’intégration plus naturelle. Cette fonctionnalité, disponible sur les versions desktop, web et mobile du logiciel, vise à accélérer la création d’images composites en réduisant les ajustements manuels.

Autre amélioration notable, le « Generative Upscale », qui permet d’augmenter la résolution des images jusqu’à huit mégapixels sans perte de clarté, idéal donc pour les impressions ou l’optimisation de fichiers anciens. Parallèlement, l’outil « Remove » bénéficie désormais du dernier modèle Firefly d’Adobe, offrant ainsi une fonction de suppression d’objets encore plus précise et réaliste. Enfin, Photoshop en version desktop introduit « Projects », un nouvel espace collaboratif regroupant tous les éléments créatifs d’un projet, conçu pour améliorer l’organisation, réduire les conflits de versions et faciliter le partage au sein des équipes.