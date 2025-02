Adobe Firefly : l’outil pour générer des vidéos par IA est disponible pour tous

Adobe a annoncé la disponibilité pour tout le monde de son outil intégré dans Firefly qui génère des vidéos par IA. Jusque-là centrée sur les images et les vecteurs, la plateforme Firefly s’étend désormais avec le Firefly Video Model, disponible en version bêta publique. Ce modèle est décrit par Adobe comme « le premier modèle de création vidéo IA commercialement sûr », offrant aux utilisateurs de nouveaux outils de génération vidéo. Il vient concurrencer Sora d’OpenAI.

Création vidéo à partir de texte et d’images avec Adobe Firefly

Le cœur de cette innovation réside dans la fonctionnalité pour générer une vidéo, qui permet de créer des clips vidéo à partir de simples commandes textuelles ou d’images. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster des éléments techniques, comme les angles de caméra et les perspectives de prise de vue. De plus, cette fonctionnalité intègre la possibilité de créer des effets visuels, comme des ambiances ou des graphiques animés personnalisés.

Actuellement limité au Full HD (1080p), Adobe prévoit de lancer prochainement des modèles en résolution plus faible pour une itération rapide, ainsi qu’une version en 4K pour des productions de qualité supérieure. Firefly Video s’intègre également à l’écosystème Adobe Creative Cloud, avec des outils comme Photoshop et Premiere Pro, permettant ainsi d’exploiter les fonctions existantes comme « Remplissage génératif » et « Suppression générative » dans les vidéos.

Nouveaux abonnements et fonctionnalités

Adobe a également lancé deux nouveaux abonnements, Firefly Standard et Firefly Pro, qui offrent un accès illimité aux fonctionnalités d’images et de vecteurs, avec des capacités variées pour les vidéos et l’audio. L’offre Standard, à partir de 9,99 dollars par mois, donne droit à 2 000 crédits mensuels pour la création de vidéos de 5 secondes en 1080p, tandis que l’abonnement Pro, à partir de 29,99 dollars par mois, augmente cette capacité à 7 000 crédits.

En complément de la création vidéo, Adobe propose une fonctionnalité qui permet de traduire dialogues et audios en plus de 20 langues, tout en préservant les caractéristiques vocales originales, améliorant ainsi l’accessibilité des contenus multilingues.