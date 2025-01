Adobe Photoshop teste la collaboration en temps réel

Adobe a lancé en bêta une fonctionnalité attendue de longue date, permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder et de modifier un même document Photoshop simultanément. Cette option vise à répondre aux besoins exprimés par la communauté. Elle sera disponible à la fois sur l’application pour ordinateur et la version Web de Photoshop.

Cette nouveauté représente un véritable atout pour les utilisateurs de Photoshop. Elle permet à plusieurs designers de travailler ensemble sur un même fichier, de répartir les tâches et de gagner en efficacité. Il devient ainsi possible d’inviter des clients à collaborer directement sur un projet, de modifier des éléments et d’ajouter des commentaires en temps réel. Les équipes créatives d’entreprises pourront, quant à elles, travailler sur des projets complexes tout en recevant des retours immédiats de leurs parties prenantes.

L’aspect collaboratif de la nouvelle fonction de collaboration en temps réel ne se limite pas aux professionnels : cette fonctionnalité pourrait également se révéler intéressante dans les milieux éducatifs. Les enseignants pourront inviter les étudiants à suivre des sessions en temps réel, commenter leurs travaux et fournir des retours contextualisés.

Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire à la bêta privée via un formulaire dédié, bien qu’aucune date de sortie publique n’ait encore été annoncée.

Cette mise à jour fait partie d’une série de nouvelles fonctionnalités, dont plusieurs utilisent l’intelligence artificielle pour faciliter des tâches auparavant complexes. Parmi celles-ci, on trouve celle qui supprime les distractions, un outil permettant de supprimer en un clic les éléments indésirables dans une photo, comme les lignes électriques ou des personnes en arrière-plan.