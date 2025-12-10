TENDANCES
Les États-Unis veulent imposer le contrôle des réseaux sociaux aux touristes (ESTA)
Internet

Les États-Unis veulent imposer le contrôle des réseaux sociaux aux touristes (ESTA)

10 Déc. 2025 • 19:12
1

L’administration Trump s’apprête à serrer la vis pour les touristes étrangers exemptés de visa, y compris les Français. Selon un avis publié aujourd’hui dans le Federal Register, les États-Unis souhaitent imposer la fourniture de l’historique d’activité sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X, TikTok, Snapchat, etc) des cinq dernières années aux voyageurs bénéficiant du programme ESTA.

Drapeaux Etats-Unis

Une collecte de données massive avant d’entrer aux États-Unis

Cette nouvelle exigence, qui entrera en vigueur sous 60 jours sauf blocage judiciaire, ne se limite pas aux seuls profils en ligne. Les douanes américaines (CBP) prévoient d’élargir considérablement le champ des informations requises pour obtenir l’autorisation de voyage électronique :

  • Les numéros de téléphone utilisés sur les cinq dernières années.
  • Les adresses e-mail utilisées depuis dix ans.
  • Des détails précis sur les membres de la famille (noms, dates et lieux de naissance, numéros de téléphone, adresses).

Actuellement, ce programme d’exemption concerne 42 pays, dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, Israël ou encore le Japon, permettant des séjours de 90 jours sans visa. Il suffit simplement d’obtenir une autorisation de voyage (ESTA).

Cette proposition intervient dans un climat particulier, alors que les États-Unis s’apprêtent à co-organiser la Coupe du monde de football 2026 avec le Mexique et le Canada, un événement qui attirera des foules internationales. Elle succède à une hausse significative des tarifs des parcs nationaux pour les étrangers en novembre, justifiée par la volonté de donner la « priorité aux Américains ». Telle est la justification donnée pour la hausse tarifaire.

Cette politique restrictive risque d’aggraver la situation du tourisme américain, déjà en berne. L’US Travel Association anticipe une chute de 6,3% des arrivées internationales en 2025, confirmant un déclin amorcé depuis plusieurs mois.

