[CES 2026] OLED evo AI W6 : LG dévoile un téléviseur OLED ultrafin d'à peine 9 mm d'épaisseur
[CES 2026] OLED evo AI W6 : LG dévoile un téléviseur OLED ultrafin d’à peine 9 mm d’épaisseur

5 Jan. 2026 • 14:15
LG a profité du CES pour remettre en lumière son savoir-faire industriel dans le domaine des écrans avec un nouveau téléviseur OLED particulièrement spectaculaire. Baptisé OLED evo AI W6, ce modèle relance la gamme Wallpaper avec pour principal atout une épaisseur impressionnante de seulement 9 millimètres !

Un retour remarqué de la gamme Wallpaper

Introduite pour la première fois en 2017, la série Wallpaper avait marqué les esprits par son approche minimaliste. L’OLED evo W6 reprend cette philosophie en proposant un écran pensé pour se fondre dans le décor, tout en intégrant les dernières avancées technologiques de la marque. LG mise ici sur une dalle OLED de nouvelle génération, annoncée comme plus lumineuse, avec des couleurs plus riches et des noirs encore plus profonds que sur le modèle précédent.

LG OLED EVO AI

Transmission sans fil et performances haut de gamme

Le téléviseur s’appuie en outre sur le système Zero Connect Box, permettant de transmettre sans fil une image et un son 4K sans perte (à condition que le boîtier soit placé à moins de dix mètres de l’écran). Cette solution vise à réduire l’encombrement visuel et à simplifier l’installation, sans compromis sur la qualité.

Certifié “reflection-free” par Intertek, le OLED evo AI W6 limite donc fortement les reflets, un atout majeur pour les pièces très lumineuses. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et la technologie AMD FreeSync Premium, ciblant aussi bien les amateurs de cinéma que les joueurs les plus exigeants.

LG n’a pas encore communiqué le prix de ce modèle, qui sera proposé en versions 77 et 83 pouces.

