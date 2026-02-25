TENDANCES
Matériel

Samsung présente les Galaxy Buds 4 et 4 Pro, ses nouveaux écouteurs sans fil

3 min.
25 Fév. 2026 • 20:55
0

Samsung accompagne la sortie de ses Galaxy S26 avec les nouveaux Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro. Ces écouteurs sans fil propose une refonte esthétique, fruit de l’analyse de centaines de millions de données morphologiques, ce qui promet un meilleur confort doublé de fonctionnalités logicielles inédites comme le contrôle par mouvements de tête.

Samsung Galaxy 4 Buds Pro Ecouteurs 1

Un son plus riche réservé aux appareils Galaxy

Le changement visuel le plus marquant concerne le boîtier de charge qui opère un retour aux sources tout en arborant désormais un couvercle transparent. À l’intérieur, la batterie de 515 mAh garantit jusqu’à 30 heures d’écoute totale sans réduction active du bruit (ANC). Les écouteurs eux-mêmes (embarquant respectivement des batteries de 45 mAh et 61 mAh) offrent une autonomie par cycle de 6 heures pour le modèle standard et de 7 heures pour la déclinaison Pro.

Samsung Galaxy 4 Buds Pro Ecouteurs Boitier

Sous le capot, l’architecture acoustique a été entièrement repensée. Samsung a élargi la surface des haut-parleurs de 20 % en optimisant l’espace alloué au woofer et au tweeter, réduisant ainsi les pièces statiques au profit d’un déplacement d’air maximal. Les deux modèles sont capables de restituer un son haute définition 24 bits, une prouesse toutefois conditionnée à l’utilisation d’un smartphone Samsung.

C’est sur le terrain logiciel que la version Pro se démarque véritablement. Elle bénéficie d’une réduction de bruit dynamique améliorée et d’une égalisation adaptative. Le système analyse la forme spécifique de l’oreille de l’utilisateur pour diffuser le son de la manière la plus efficace possible, tout en filtrant les bruits parasites avec un minimum de distorsion, y compris les sirènes environnantes.

Des contrôles gestuels sans les mains

L’intégration poussée à l’écosystème Galaxy débloque des fonctionnalités exclusives, à l’image de l’appairage rapide et, surtout, du contrôle par mouvements de tête. Ce système permet de gérer ses appels sans avoir à toucher les écouteurs ou le smartphone. Pour les utilisateurs plus traditionnels, des capteurs tactiles restent intégrés dans les branches des écouteurs. Si ces écouteurs intras fonctionnent avec n’importe quel appareil Bluetooth, ils perdent une partie de ces atouts logiciels hors de l’univers de Samsung.

Côté robustesse, les Galaxy Buds 4 sont certifiés IP54 contre les éclaboussures, tandis que les Buds 4 Pro montent en gamme avec une certification IP57.

Prix et date de sortie

Les précommandes des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro sont ouvertes aujourd’hui avant une disponibilité générale prévue le 11 mars, avec des tarifs à 179 € pour le modèle standard et 249 € pour la version Pro. Voici les liens pour précommander :

