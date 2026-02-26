TENDANCES
Un piratage lié à la CAF expose les données des bénéficiaires au RSA
Internet

Un piratage lié à la CAF expose les données des bénéficiaires au RSA

2 min.
26 Fév. 2026 • 9:20
0

Nouveau piratage en France qui a un lien avec la CAF (Caisse d’allocations familiales) et plus exactement avec les données des bénéficiaires au RSA. Celles-ci sont maintenant dans la nature.

Clavier ordinateur portable MacBook

Une fuite de données pour les bénéficiaires au RSA

Dans un e-mail, la direction interministérielle du Numérique (DINUM), à savoir l’opérateur chargé de la transmission aux conseils départementaux des données des CAF nécessaires à l’instruction du RSA, indique avoir fait l’objet d’un piratage en janvier 2026, impliquant un accès non autorisé et un vol de données.

Dans le détail, les hackers ont pu obtenir les données suivantes :

  • Les données de contact relatives à la demande de RSA
  • Matricule allocataire
  • Nom et prénom(s) du bénéficiaire
  • Nom et prénom(s) du responsable du dossier
  • Numéro de sécurité sociale
  • Date de la demande de RSA
  • Date de début des droits et devoirs
  • Numéro de téléphone
  • Adresse e-mail

Comme à chaque piratage, il est important de faire attention aux futures arnaques par appel, SMS ou e-mail. Des hackers vont se faire un plaisir d’utiliser les données volées pour tenter de piéger plusieurs personnes. Cela peut notamment se traduire par du phishing, en se faisant passer pour telle ou telle société afin de collecter encore plus d’informations, voire obtenir des données bancaires.

Dans le cas présent, ce sont les bénéficiaires au RSA qui devront faire attention. Mais ce discours est également valable pour tout le monde, étant donné que les hacks visant les sociétés françaises ont été très nombreux ces derniers mois.

