Disney+ supprime le HDR, après le Dolby Vision et HDR10+

Après avoir supprimé le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D, voilà que Disney+ retire le HDR pour les films et séries en France, ainsi que dans le reste de l’Europe. Les abonnés européens doivent maintenant se contenter des contenus SDR.

Disney+ se limite maintenant au SDR

Avant toute chose, il faut expliquer les différence entre HDR, HDR10+ et Dolby Vision :

HDR (High Dynamic Range) : technologie d’affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste.

technologie d’affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste. HDR10+ : évolution du HDR qui ajoute des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster luminosité et couleurs scène par scène pour un rendu plus précis.

évolution du HDR qui ajoute des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster luminosité et couleurs scène par scène pour un rendu plus précis. Dolby Vision : format HDR avancé utilisant là aussi des métadonnées dynamiques, pouvant gérer jusqu’à 12 bits de couleur et des pics de luminosité plus élevés pour une image encore plus détaillée et nuancée.

Un coup d’œil sur le site de Disney+ France confirme le retrait de la mention du HDR. Au niveau de la section « Qualité vidéo jusqu’à », on peut maintenant lire « 4K Ultra HD », là où le service de streaming vidéo indiquait auparavant « 4K Ultra HD et HDR ». C’est la même chose au moment de naviguer sur la plateforme depuis un appareil compatible HDR : la mention HDR a justement disparu.

Pourquoi ce retrait ? Lors de la suppression du Dolby Vision et du HDR10+, Disney parlait d’un « d’un souci technique ». Ça, c’est le discours officiel. Officieusement, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.

On peut imaginer qu’il y a là encore un conflit avec le HDR standard, d’où le retrait. En attendant, les abonnés européens de Disney+ n’ont plus le HDR, HDR10+ et Dolby Vision… mais les prix n’ont pas baissé pour autant.