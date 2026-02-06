Disney+ retire le Dolby Vision, HDR10+ et la 3D à cause d’un conflit

Les abonnés européens de Disney+ subissent une baisse de la qualité d’image, avec le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D (sur l’Apple Vision Pro) qui ont disparu de la plateforme de streaming. Les utilisateurs doivent se contenter au mieux du HDR standard malgré le prix inchangé de leur abonnement.

Un conflit autour d’un brevet

Le phénomène, d’abord repéré en Allemagne fin 2025, s’étend désormais à plusieurs pays en Europe, dont la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Pologne ou encore les pays nordiques. Disney a même supprimé toute mention du Dolby Vision sur ses pages d’assistance européennes, et curieusement, américaines. Les films en 3D, diffusés en Dolby Vision sur l’Apple Vision Pro, sont également victimes de ce retrait soudain.

Officiellement, Disney invoque des difficultés purement techniques. Dans un communiqué publié sur X, la firme déclare :

La prise en charge de Dolby Vision sur Disney+ est actuellement indisponible dans plusieurs pays européens en raison d’un souci technique. Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption et nous mettons tout en œuvre pour la résoudre. Nous vous tiendrons informé(e) dès que possible. Pour toute autre question et demande, n’hésitez pas à nous contacter en suivant le lien.

Cependant, la presse allemande relie directement cette dégradation de service à un conflit juridique. En janvier 2026, des médias locaux ont révélé qu’une injonction judiciaire avait été prononcée contre Disney par un tribunal allemand. L’entreprise américaine est accusée d‘enfreindre des brevets détenus par InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo.

Pas de calendrier de retour

InterDigital n’en est pas à son coup d’essai. Détentrice de milliers de brevets, l’entreprise a déjà engagé des poursuites contre des géants comme Amazon, Microsoft ou Samsung, ce qui lui vaut parfois d’être qualifiée de « patent troll ». Un patent troll est une entité qui ne fabrique ni n’innove, mais accumule des brevets uniquement pour menacer les autres de procès en contrefaçon et leur soutirer de l’argent via des licences ou des accords financiers

Si le litige juridique est avéré, la situation pourrait s’éterniser. À ce jour, aucun calendrier n’a été communiqué pour le rétablissement du Dolby Vision, du HDR10+ ou de la 3D sur Disney+.