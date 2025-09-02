Dolby Vision 2 : meilleure qualité pour le HDR, voici ce qui change

Dolby dévoile Dolby Vision 2, une avancée dans la qualité d’image au niveau du HDR, promettant une expérience visuelle optimisée pour les téléviseurs modernes. Hisense et Canal+ seront les premiers à intégrer cette technologie, marquant un tournant pour les contenus vidéo, des films aux retransmissions sportives.
Dolby Vision 2 repose sur un moteur d’image repensé, plus puissant, combiné à l’écosystème de contenus Dolby Vision qui inclut films, séries, sports en direct et jeux vidéo. Cette technologie, baptisée Content Intelligence, ajuste automatiquement l’affichage en fonction du contenu et de l’environnement de visionnage. Grâce à l’intelligence artificielle, le téléviseur adapte l’image pour offrir un rendu optimal, fidèle à la vision des créateurs.
Content Intelligence propose plusieurs fonctionnalités :
Dolby Vision 2 exploite les capacités des téléviseurs modernes, plus lumineux et colorés. Le nouveau tone-mapping bidirectionnel donne aux créateurs des outils pour maximiser la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs, tout en préservant la vision artistique. Une autre nouveauté, Authentic Motion, réduit les saccades scène par scène pour un rendu cinématographique fluide, une première mondiale pilotée par les créateurs.
Dolby Vision 2 se décline en deux versions :
Hisense devient le premier fabricant à intégrer Dolby Vision 2 dans ses téléviseurs premium, comme les modèles Mini-LED RGB, équipés de la puce MediaTek Pentonic 800 avec le moteur MiraVision Pro. Les dates de disponibilité seront précisées ultérieurement. De son côté, Canal+ s’engage à enrichir ses contenus, des films aux sports en direct, avec Dolby Vision 2, pour offrir une meilleure expérience visuelle à ses abonnés.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
La grosse fuite hier du journaliste Matthew Bellony a sans doute accéléré le calendrier de l’annonce officielle :...
Drew Barrymore (E.T, Drôles de Dames) nourrit une nouvelle ambition hollywoodienne : revisiter le film culte Death Becomes Her (La mort vous va si...
Microsoft dévoile les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en septembre 2025. Il y a six titres cette fois-ci, soit deux de moins en...
Depuis ce lundi 1er septembre, les principales plateformes sociales chinoises, dont WeChat, Douyin (TikTok en Chine), Weibo et Xiaohongshu, ont...
Les éditeurs de presse français intensifient leur lutte contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus par les services...
2 Sep. 2025 • 16:57
2 Sep. 2025 • 16:36
2 Sep. 2025 • 15:41