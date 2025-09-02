Dolby Vision 2 : meilleure qualité pour le HDR, voici ce qui change

Dolby dévoile Dolby Vision 2, une avancée dans la qualité d’image au niveau du HDR, promettant une expérience visuelle optimisée pour les téléviseurs modernes. Hisense et Canal+ seront les premiers à intégrer cette technologie, marquant un tournant pour les contenus vidéo, des films aux retransmissions sportives.

Une nouvelle génération d’image avec Content Intelligence

Dolby Vision 2 repose sur un moteur d’image repensé, plus puissant, combiné à l’écosystème de contenus Dolby Vision qui inclut films, séries, sports en direct et jeux vidéo. Cette technologie, baptisée Content Intelligence, ajuste automatiquement l’affichage en fonction du contenu et de l’environnement de visionnage. Grâce à l’intelligence artificielle, le téléviseur adapte l’image pour offrir un rendu optimal, fidèle à la vision des créateurs.

Content Intelligence propose plusieurs fonctionnalités :

Precision Black améliore la clarté des scènes sombres, évitant l’effet « trop sombre » tout en respectant l’intention artistique.

améliore la clarté des scènes sombres, évitant l’effet « trop sombre » tout en respectant l’intention artistique. Light Sense optimise la qualité d’image via une détection avancée de la lumière ambiante et des données d’éclairage de référence.

optimise la qualité d’image via une détection avancée de la lumière ambiante et des données d’éclairage de référence. Sports and Gaming Optimization propose des ajustements spécifiques, comme la gestion des points blancs et du mouvement, pour répondre aux besoins des retransmissions sportives et des jeux vidéo.

Un tone-mapping repensé pour des téléviseurs performants

Dolby Vision 2 exploite les capacités des téléviseurs modernes, plus lumineux et colorés. Le nouveau tone-mapping bidirectionnel donne aux créateurs des outils pour maximiser la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs, tout en préservant la vision artistique. Une autre nouveauté, Authentic Motion, réduit les saccades scène par scène pour un rendu cinématographique fluide, une première mondiale pilotée par les créateurs.

Dolby Vision 2 se décline en deux versions :

Dolby Vision 2 Max , réservé aux téléviseurs haut de gamme, exploite pleinement leurs capacités avec des fonctionnalités premium.

, réservé aux téléviseurs haut de gamme, exploite pleinement leurs capacités avec des fonctionnalités premium. Dolby Vision 2, destiné aux téléviseurs grand public, intègre les avancées essentielles du nouveau moteur d’image et de Content Intelligence.

Hisense devient le premier fabricant à intégrer Dolby Vision 2 dans ses téléviseurs premium, comme les modèles Mini-LED RGB, équipés de la puce MediaTek Pentonic 800 avec le moteur MiraVision Pro. Les dates de disponibilité seront précisées ultérieurement. De son côté, Canal+ s’engage à enrichir ses contenus, des films aux sports en direct, avec Dolby Vision 2, pour offrir une meilleure expérience visuelle à ses abonnés.