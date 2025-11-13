Disney+ va proposer des contenus d’utilisateurs générés par IA

Disney+ ne se contentera bientôt plus d’être un simple catalogue de films et de séries. Lors d’un appel suivant les résultats financiers, le patron de Disney, Bob Iger, a esquissé une vision pour l’avenir de sa plateforme de streaming, qui passera par l’intelligence artificielle générative, le jeu vidéo et même le commerce. L’objectif est de transformer le service en un véritable moteur d’engagement.

Du contenu d’utilisateurs qui sera généré par IA

La partie la plus surprenante de l’annonce concerne l’intelligence artificielle. Bob Iger s’est dit « vraiment enthousiaste » à l’idée d’offrir aux abonnés la possibilité de « créer et consommer des vidéos courtes générées par l’IA ». Sans donner de détails techniques, cette ambition semble positionner Disney sur le territoire d’outils comme Sora d’OpenAI. L’idée serait de fournir des outils qui rendent la plateforme « plus dynamique et plus engageante ».

Bob Iger a confirmé avoir eu des « conversations productives » avec des entreprises spécialisées dans l’IA, sans pour autant les nommant. Il a également martelé une ligne rouge : la nécessité absolue de protéger la propriété intellectuelle de Disney. Le géant du divertissement veut donc utiliser l’IA, mais sans laisser ses personnages et univers emblématiques être exploités sans contrôle.

Un écosystème Disney complet, du jeu à la réservation de vacances

Au-delà de l’IA, Bob Iger veut faire de Disney+ une porte d’entrée vers l’ensemble de l’univers Disney. Il a ainsi évoqué deux autres pistes de développement majeures. La première est l’intégration de fonctionnalités de type jeu grâce au partenariat stratégique noué avec Epic Games. Une stratégie qui rappelle celle de Netflix qui a massivement investi dans le jeu mobile avec des résultats en demi-teinte.

La seconde piste est une « opportunité pour le commerce ». Disney+ pourrait servir de plateforme pour encourager les spectateurs à s’engager plus profondément avec la marque, que ce soit pour visiter les parcs d’attractions, séjourner dans les hôtels ou partir en croisière. En connectant ainsi son service de streaming à ses activités physiques, Disney rêve de créer un écosystème total où le divertissement, l’interaction et la consommation ne font plus qu’un.