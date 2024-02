Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour Fortnite et tout un univers

Disney et Epic Games s’associent avec le premier annonçant investir 1,5 milliard de dollars dans le second. Cette prise de participation va permettre de créer tout un univers avec Fortnite et plus encore.

Un accord entre Disney et Epic Games

Dans son communiqué, Disney indique :

En plus d’être une expérience de jeu de classe mondiale et d’interopérer avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d’opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et s’engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur passion d’une manière distincte de celle de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu’ils préfèrent. Le tout sera alimenté par l’Unreal Engine.

« Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et franchises bien-aimées de Disney avec l’immensément populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel », a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney. « Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d’expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes de Disney qu’ils adorent de manière révolutionnaire ».

Il faut savoir qu’il y a déjà eu des collaborations entre Disney et Epic Games avec Fortnite. En effet, beaucoup de personnages de Star Wars et Marvel sont apparus dans le jeu vidéo. En 2020, le jeu de bataille royale a même connu une saison entière sur le thème de Marvel.

On ne sait pas encore quand ce métavers fera son apparition, mais la collaboration a déjà donné lieu à une annonce curieuse : Rocket League, qui est sous l’égide d’Epic, va recevoir une mise à jour sur le thème de The Mandalorian, avec un toit de voiture en lien avec Grogu.