Orange améliore son offre 5G+ fixe avec une Flybox Wi-Fi 7

Orange dévoile sa nouvelle Flybox 5G+ Home, une box développée en collaboration avec Nokia, intégrant le Wi-Fi 7 et exploitant le réseau 5G+ pour offrir une alternative performante à la fibre optique. Conçue pour répondre aux besoins croissants des foyers n’étant pas éligibles à la fibre optique, cette solution se distingue par sa simplicité d’installation.

Caractéristiques techniques de la Flybox 5G+ Home

Wi-Fi 7 bi-bande : la Flybox adopte la norme Wi-Fi 7 (sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz), offrant une couverture étendue et une gestion jusqu’à 128 appareils connectés simultanément, idéale pour les foyers multi-utilisateurs.

la Flybox adopte la norme Wi-Fi 7 (sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz), offrant une couverture étendue et une gestion jusqu’à 128 appareils connectés simultanément, idéale pour les foyers multi-utilisateurs. Débits améliorés : avec des vitesses allant jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement et 250 Mb/s en envoi, cette Flybox propose le meilleur débit montant de l’offre 5G+ Home d’Orange, grâce à quatre récepteurs intégrés pour une réception 5G+ renforcée.

avec des vitesses allant jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement et 250 Mb/s en envoi, cette Flybox propose le meilleur débit montant de l’offre 5G+ Home d’Orange, grâce à quatre récepteurs intégrés pour une réception 5G+ renforcée. Technologie L4S : l’intégration de la technologie Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput réduit la latence en temps réel, garantissant un bon usage pour le streaming 4K, le gaming en ligne et les visioconférences.

l’intégration de la technologie Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput réduit la latence en temps réel, garantissant un bon usage pour le streaming 4K, le gaming en ligne et les visioconférences. Connectivité filaire : trois ports Ethernet permettent des connexions stables pour les usages intensifs, notamment pour les gamers préférant une connexion filaire.

trois ports Ethernet permettent des connexions stables pour les usages intensifs, notamment pour les gamers préférant une connexion filaire. Écoconception : 83 % de la coque et de l’emballage sont recyclables, s’inscrivant dans la démarche environnementale d’Orange.

L’installation de la Flybox 5G+ Home est plug-and-play : il suffit d’insérer la carte SIM et de brancher l’appareil sur une prise électrique pour une mise en service immédiate, sans intervention technique. En cas de perte temporaire du signal 5G, la box bascule automatiquement sur le réseau 4G, assurant une continuité de service. Elle est particulièrement adaptée aux foyers non éligibles à la fibre ou confrontés à des connexions filaires défaillantes, ainsi qu’aux étudiants en résidence où les box traditionnelles ne sont pas toujours disponibles.

L’offre inclut l’application TV d’Orange, donnant accès à jusqu’à 150 chaînes sur smartphone, tablette ou PC. Une clé TV optionnelle, disponible pour 5 €/mois, permet de profiter de ces chaînes sur un téléviseur.

Le prix ne bouge pas

La Flybox 5G+ Home est au tarif de 42,99 €/mois, sans engagement, avec le premier mois qui est satisfait ou remboursé. À noter qu’Orange impose des frais d’activation de 29 €. Une offre spéciale Cheat_Code_18_26, réservée aux 18-26 ans, réduit le coût à 29,99 €/mois après un remboursement différé de 13 €/mois.

Par rapport à la concurrence, Orange se positionne légèrement au-dessus de Free (29,99 €/mois la première année, puis 39,99 €) mais reste compétitif face à SFR (39,99 €/mois) et Bouygues Telecom (dès 40,99 €/mois).