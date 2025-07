SFR lance sa box 5G avec TV et une offre chez SFR RED

SFR élargit son offre avec le lancement de sa box 5G avec TV. Cette solution triple-play combine Internet très haut débit, appels illimités et télévision pour le prix de 44,99€ par mois (sans engagement).

Une alternative sans fibre aux performances élevées

Moins d’un an après le lancement de sa première box 5G, SFR propose désormais une version enrichie incluant la télévision. Cette offre s’adresse particulièrement aux foyers ne pouvant pas bénéficier de la fibre optique ou souhaitant éviter les contraintes d’installation.

La box 5G avec TV promet des débits jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement et 150 Mb/s en envoi, avec le support du Wi-Fi 6. Les clients accèdent également aux appels illimités vers les lignes fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM.

Le section télévision comprend plus de 160 chaînes accessibles via le décodeur Connect TV de SFR. L’opérateur propose en outre un choix de contenus offerts pendant six mois : Netflix Standard avec publicité et Bouquet Famille, Disney+ Standard avec publicité et Bouquet Famille, ou Prime et Bouquet Famille.

Cette nouvelle solution s’inscrit dans la stratégie de simplification de SFR, notamment à travers son programme SFR Multi lancé en août 2024. Ce dispositif unifie les anciens avantages Multi Packs et SFR Family pour proposer des réductions automatiques aux clients possédant plusieurs services.

Les abonnés à une box SFR peuvent ainsi bénéficier de remises pouvant atteindre 8 euros par ligne mobile (maximum quatre lignes par groupe), d’une réduction de 5 euros par mois sur une seconde box et de 5 euros mensuels sur l’offre « Maison Sécurisée ». Cette approche tarifaire vise à fidéliser les clients en récompensant leur fidélité.

SFR capitalise sur ses performances réseau

Le lancement de cette offre s’appuie sur l’amélioration du réseau mobile de SFR. Selon la campagne de mesures 2024 de l’Arcep publiée récemment, l’opérateur se hisse au rang de deuxième meilleur réseau mobile français. SFR arrive premier ou deuxième ex æquo sur 230 des 258 critères évalués, soit 89% des indicateurs contre 82% en 2023.

SFR couvre aujourd’hui 99,9% de la population en 4G. Son réseau 5G dessert plus de 12 000 communes et atteint 84 % de couverture de la population.

Cette nouvelle box 5G avec TV est disponible maintenant sur le site de SFR pour 44,99 € par mois.

Une offre aussi chez SFR RED

Dans le même temps, une box 5G arrive chez SFR RED. Là aussi, il y a un débit descendant de 1,1 Gb/s et un débit montant de 150 Mb/s avec du Wi-Fi 6. Une option voix (5 €/mois, appels illimités en France et DOM fixes et mobiles) est disponible avec la RED Box 5G.

Le prix de la RED Box 5G est de 29,99 €/mois, c’est disponible maintenant sur le site de SFR RED.