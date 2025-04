SFR RED lance un forfait 5G de 100 Go à 6,99€

SFR RED pense aujourd’hui à ceux qui ont besoin de beaucoup de data avec un forfait mobile 5G qui comprend 100 Go pour seulement 6,99€/mois. D’autres offres sont également disponibles.

Le forfait propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 100 Go qui est utilisable en 5G pour ceux qui ont un appareil compatible. Pour les autres, il est aussi possible de l’utiliser en 4G ou en 3G selon les cas.

Il est également possible d’utiliser son forfait à l’étranger. En effet, il y a les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 26 Go pour Internet en Europe et dans les DOM. Pour ceux qui le souhaitent, il existe une option à 5€/mois qui permet d’avoir 40 Go en Europe et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Parmi les autres forfaits, il y a 1 Go pour 1,99€/mois, 30 Go pour 4,99€/mois, 200 Go pour 9,99€/mois ou encore 350 Go pour 19,99€/mois. Ce dernier a la particularité d’avoir un usage dans 124 destinations, là où les autres se limitent à l’Europe et aux DOM.

Les différents forfaits sont disponibles sur le site de SFR RED. Ils sont sans engagement, vous pouvez donc résilier quand bon vous semble sans payer de frais.