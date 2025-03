SFR RED dévoile un forfait 1 Go pour 1,99€

SFR RED pense aujourd’hui à ceux qui ont un petit usage pour Internet et lance un forfait mobile 1 Go pour seulement 1,99€/mois. Il se charge de faire le strict minimum.

Les clients qui optent pour ce forfait sans engagement ont donc le droit à un quota Internet de 1 Go. C’est de la 4G ici et non de la 5G, mais on se doute bien que les personnes qui prendront ce forfait n’auront pas besoin d’avoir le tout dernier réseau mobile en date. Malgré tout, il est possible de prendre la 5G en option pour 3€/mois, un prix plus élevé que le forfait de base. Outre Internet, il y a les appels, SMS et MMS en illimité.

Un autre élément concerne l’usage à l’étranger. En effet, il est possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM avec les appels, SMS et MMS en illimité, et toujours 1 Go pour Internet. Il existe une option à 5€/mois pour avoir 40 Go en Europe et dans les DOM, et 20 Go en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.

Ce forfait 1 Go à 1,99€/mois est disponible sur le site de SFR.

En face, Bouygues Telecom propose exactement la même offre pour le même prix. Il y a Free aussi et son célèbre forfait à 2€/mois, mais celui-ci n’inclut que 50 Mo pour Internet.