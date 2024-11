🔥 SFR RED propose un forfait 5G de 300 Go à 9,99€ pour le Black Friday

SFR RED a décidé de frapper fort pour le Black Friday en proposant un gros forfait 5G de 300 Go pour seulement 9,99€/mois. Il est même possible de passer dessus pour ceux qui sont déjà clients.

Dans le détail, le forfait de SFR RED comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 300 Go en 5G. Bien sûr, il est également possible d’utiliser la 4G et la 3G dans les zones où la 5G n’est pas disponible, tout en ayant accès aux 300 Go.

Pour ce qui est de l’usage en Europe et dans les DOM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet passe à 27 Go. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre une option à 5€/mois qui propose 35 Go et surtout la possibilité d’utiliser son forfait aux États-Unis, au Canada, en Suisse et à Andorre, en plus du reste de l’Europe et des DOM.

Le forfait 5G 300 Go est sans engagement et il est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED à l’occasion du Black Friday. Si vous êtes déjà client, vous pouvez contacter l’assistance par le chat et demander à basculer sur l’offre. Plusieurs abonnés ont confirmé que l’opération était possible. Cela a pris quelques minutes à peine.

Et si vous avez des usages moins importants, il y a des forfaits 5G de 80 Go à 6,99€/mois et 120 Go à 7,99€/mois.