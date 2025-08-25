TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Project Moohan : Samsung commercialiserait son casque XR haut de gamme en octobre
Matériel et Accessoires

Project Moohan : Samsung commercialiserait son casque XR haut de gamme en octobre

25 Août. 2025 • 15:15
1

Un nouveau concurrent du Vision Pro s’apprête à faire une entrée fracassante sur le marché : Samsung devrait en effet lever le voile sur Project Moohan, son casque de réalité mixte fonctionnant sur Android XR, lors de l’événement Unpacked prévu le 29 septembre en Corée du Sud. Le casque serait commercialisé dès le 13 octobre dans ce pays, avant un lancement mondial encore sans calendrier précis. Selon le site Road to VR, le prix oscillerait entre 1 800 et 2 900 dollars, soit un positionnement tarifaire certes plus « accessible » que l’Apple Vision Pro à (4000 euros) mais toujours clairement dans le segment premium et prosumer.

.Casque XR Samsung

Spécifications haut de gamme, ambitions ciblées

Project Moohan s’appuie sur une fiche technique prometteuse : puce Snapdragon XR2+ Gen 2, écrans micro-OLED (très haute résolution) signés Sony, lentilles « pancake », réglage automatique de l’IPD, traçage des yeux et des mains, ainsi que compatibilité avec des contrôleurs VR. Samsung envisagerait un volume de production limité — 100 000 unités pour cette année — ce qui fait du Moohan davantage une vitrine technologique qu’un produit de masse. Sans surptise, le Project Moohan cne serait qu’une étape vers des lunettes intelligentes nettement plus légères.

