Samsung lancerait son prochain casque XR le 13 octobre prochain

Les choses se précisent. Si l’on en croit les bonnes sources du média sud-coréen NewsPim, Samsung prévoirait de lancer son casque Android XR en Corée du Sud le 13 octobre 2025, un lancement suivi d’un déploiement mondial progressif. Les précommandes devraient débuter lors d’un événement Samsung Unpacked prévu à Séoul le 29 septembre prochain. Bien qu’un événement soit également prévu en juillet à New York — durant lequel des démonstrations de prototypes et un teaser vidéo seraient présentés —, le produit final ne serait pas lancé à ce moment-là. Annoncé depuis plus de deux ans, ce nouveau casque XR est le fruit d’une collaboration entre Google, qui gère la partie logicielle via Android XR, Qualcomm, qui fournit la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 et évidemment Samsung pour la conception d’ensemble.

Peu de détails ont été officiellement concernant les spécifications du casque, mais plusieurs sources sud-coréennes suggèrent que l’appareil intégrera un écran micro-OLED Sony de 1,35 pouce avec une résolution de 3552×3840, surpassant même l’Apple Vision Pro en définition et en fidélité des couleurs. Samsung limiterait la production à 100 000 unités par an, ce qui laisse entendre que le casque sera positionné sur le très haut de gamme, et avec un tarif forcément très élevé.