Sony présente XYN, un casque de réalité étendue pour la création

Sony a profité du CES 2025 pour présenter son nouveau casque de réalité étendue (XR), le XYN, ainsi que des applications logicielles associées. Il y avait déjà eu un aperçu l’an dernier et la présentation est (un peu) plus poussée cette année.

XYN, le casque XR de Sony pour les créateurs

Ce casque de réalité étendue est destiné aux créateurs désireux d’explorer de nouvelles frontières dans la création de contenu spatial, notamment des objets 3D pour le cinéma, l’animation et les jeux vidéo.

Le casque XYN promet de transformer des objets réels, des mouvements et des décors en réalité virtuelle, en utilisant des graphiques 3D. « Les casques comme le XYN rapprochent les industries créatives d’une création et d’un développement de produits plus fluides grâce aux jumeaux numériques », a expliqué Sony. Ces derniers représentent des versions virtuelles de produits physiques et ouvrent la voie à la création de films et de jeux en 3D et XR.

Dans le détail, le casque XYN est équipé d’écrans OLED 4K et d’une fonction de vidéo passthrough, pensée spécifiquement pour les travaux créatifs dans le domaine du contenu spatial. Il prend en charge des logiciels de production 3D, notamment pour le modélisme de personnages en animation. Sony a annoncé qu’un projet pilote était en cours avec Sony Pictures Animation, ce qui laisse entrevoir un futur prometteur pour le divertissement créé en réalité virtuelle.

En complément, la société a lancé XYN Motion Studio, un logiciel pour PC qui est compatible avec le système de capture de mouvement Mocopi. Ce dernier, qui utilise 12 capteurs, permet un suivi corporel plus précis, et rend la capture de mouvement « plus abordable et accessible aux créateurs », selon Sony. L’application sera disponible à la fin mars, mais la disponibilité et le prix du casque restent encore inconnus.