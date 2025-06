[Analyse] La Rog Xbox Ally est bien une console… et pourquoi c’est important de le préciser

Machines de jeux vidéo : un passé glorieux et bigarré

Les plus vieux de nos lecteurs se souviennent sans doute de la glorieuse époque des années 80, une période marquée par une explosion du marché de la micro-informatique : Dragon 32, ZX Spectrum, BBC Accorn, Commodore 64, Amiga, Amstrad CPC 464, Atari ST, autant de machines principalement utilisées comme système de jeu (et d’apprentissage de la programmation pour les plus valeureux), avec leur système d’exploitation propre, leur interface (ou parfois ligne de commande et absence d’interface) et évidemment, leur catalogue de jeux. En ces temps révolus, les fabricants de ces machines ne font que cela, fabriquer des machines, laissant le développement de jeux à des studios ou éditeurs indépendants. En face de ce marché foutraque, dont le PC Gaming sortira seul gagnant une douzaines d’années plus tard, il y a la console de jeu, les derniers soubresauts d’Atari, l’étrange (mais fantastique) Vectrex, avant l’arrivée des nouveaux géants du secteur, la NES de Nintendo (1983) puis la Master System de Sega (1985), suivis encore plus tard de la GameBoy et de la Sega Genesis.

Il ne faut pas être grand clerc pour voir la différence principale entre le marché de ces premiers micro-ordinateurs « gaming » et celui de la console : d’un côté des systèmes relativement agnostiques et pas uniquement dédiés au jeu (même si dans les faits…), qui ne doivent leurs quelques belles exclusivités qu’au bon vouloir des éditeurs tiers, et de l’autre des fabricants de machines de jeux qui développent aussi leurs propres franchises exclusives. C’est le temps des Super-Mario, des Sonic et d’un grand nombre d’autres cadors du JV dont la plupart sont encore très populaires aujourd’hui.

PS One : le déclencheur

L’arrivée des PC Gaming et de la PS One va encore plus cristalliser ces différences ontologiques, Sony y ajoutant une stratégie commerciale hyper agressive consistant à signer des centaines d’accords d’exclusivité avec les éditeurs tiers tout en commençant par développer ses propres jeux (PlayStation fera même la promotion de ces centaines d’accords dans l’un des spots de la PS One). La suite on la connait : Sega qui abandonne le hardware console après pourtant une Dreamcast de grande classe, l’arrivée de Xbox avec un Halo CE époustouflant, puis la bataille entre les trois géants du secteur que sont Nintendo, PlayStation et Xbox.

Rog Xbox Ally : une console-PC hybride, vraiment ?

Et puis voilà la Rog Xbox Ally et la Rog Xbox Ally X, qui semblent acter pour beaucoup le retrait de Xbox des plateformes Hardware, ces deux machines étant fabriquées par Asus, Xbox se contentant de participer à la conception d’ensemble. On ne refera pas ici le parcours chaotique de Xbox depuis la génération Xbox One, car l’objectif de cet article est avant tout de revenir sur une comptine que l’on entend de plus en plus souvent dans la bouche de certains journalistes ou influenceurs gaming, une petite musique lancinante qui revient à dire que si l’on sait que Xbox est en voie d’abandonner le marché du hardware console, c’est tout simplement parce que la Rog Xbox Ally n’est déjà pas une console mais une sorte de PC hybride orienté gaming. Pire encore, l’absence programmée de toute exclusivité dédiée éloignerait encore plus Microsoft du marché des consoles, qui comme chacun le sait raflent la mise à grâce à leurs superbes exclusivités. Sauf que voilà, ce discours à priori « carré » est avant tout… un simple narratif, voire même une révision pure et simple de ce qu’est le marché de la console, qui prend comme unique référence le modèle économique mis en place par Sony avec sa PlayStation.

Rog Xbox Ally : une console comme une autre… vraiment

Les exclusivités fortes, les composants « optimisés » aux petits oignons, le double statut fabricant/éditeur… ne caractérisent absolument pas ce qu’est par nature une console de jeu. La définition ne laisse pourtant pas la place à l’ambiguïté : « Une console de jeux est un ordinateur autonome servant principalement à jouer à des jeux vidéo. » Rien de plus ou presque puisque certaines définitions ajoutent le fait que ces machines dédiées doivent être simples à utiliser (pour attirer le grand public) et sont accompagnées de contrôleurs dédiés. Il n’est nulle part question d’exclusivités, de fabricants-éditeurs voire même de composants optimisés : une machine pour le jeu, point. Si l’on s’en tient à cette définition pourtant assez claire (mais visiblement pas comprise par tous), la Rog Xbox Ally et la Rog Xbox Ally X sont bel et bien des consoles de jeu, et à ce titre on pourrait même ajouter que la notion de « PC-console » ne veut tout simplement pas dire grand chose. Soit on joue avec un ordinateur qui permet de faire tout autre chose que jouer, et c’est un PC, soit on joue sur un ordinateur conçu et pensé avant tout pour être une machine de jeu, et c’est une console. La Rog Xbox Ally dispose même de manettes intégrées, d’une version de Windows 11 allégée pour économiser des ressources de calcul, et s’ouvre sur une interface simplifiée permettant de lancer les jeux de différents stores ou services ! La Rog Xbox Ally est bien une console, tout somme la Switch 2, et tout comme encore la Steam Deck.

PlayStation : un cadre de référence… un peu bancal

Mais alors, pourquoi cet entêtement chez certains – comme Julien Chièze, ex-rédacteur en chef de GameBlog tout de même – à vouloir absolument que ces machines représentent autre chose que ce qu’elles sont véritablement ? La réponse vient de loin : ces médias/influenceurs/journalistes gaming sont souvent arrivés dans le jeu vidéo avec la première PlayStation, et l’ultra domination de Sony sur le marché des consoles « new gen » – encore une distinction absurde, qui semble uniquement destinée à éjecter Nintendo de la première place qui lui revient – a posé les bases d’un cadre de référence qui ne fait pourtant qu’épouser les stratégies commerciales du fabricant japonais. Si les exclusivités, les gros AAA « aventure action narratifs à la troisième personne et au rendu réaliste » , le statut de fabricant-éditeur et l’environnement propriétaire sont à ce point vus comme un cadre de référence ABSOLU de ce que doit être une console moderne, c’est avant tout parce que ces éléments sont ceux du modèle économiquement dominant à un instant « t », et rien de plus là encore. Au passage, cette caractérisation alimente aussi un discours (un peu « supporterriste » sur les bords) sur ce que DOIT être une console pour avoir réellement une chance d’attirer les joueurs.

La loi du plus fort ne fait pas force de loi

En sortant de ce modèle sans pourtant modifier en quoi que ce soit la définition de ce qu’est une console de jeu, Microsoft/Xbox se place donc pour ces tristes sires dans une catégorie de « perdant à priori » : pas d’exclusivités, un système ouvert et de moins en moins propriétaire, le hardware fabriqué par d’autres (tout est une Xbox dit la pub), un Game Pass en guise d’atout maitre, rien de tout cela ne rentre dans la liste de ce qui, à posteriori cette fois, a bâti l’énorme succès de PlayStation. Et puisque Sony a dominé le marché de la console en imposant ses propres armes, alors tous les autres doivent forcément reprendre la même recette pour avoir ne serait-ce qu’une petite chance d’exister. C’est évidemment une logique absurde, comme si la loi du plus fort devait devenir l’unique loi pour tous. Le monumental succès d’un Nintendo, qui vend par dizaines de millions des consoles totalement dépassées au plan technologique, aurait dû tout de même pousser ces soit-disant spécialistes à un peu plus d’humilité dès lors qu’un concurrent sort des sentiers battus pour ne pas disparaitre.

Les voies vers le succès sont multiples

Et si la Rog Xbox Ally n’est pas vraiment une console, comment pourrait-elle donc avoir la moindre chance de percer face au standard de fait que représente PlayStation ? Il fallait pourtant oser sortir cet « argument » sur la génération où PlayStation semble le moins assuré sur ce qui a traditionnellement fait son succès : un virage totalement raté sur les GAAS, l’échec historique de Concord, une avalanche assez cynique de remasters ou de remakes, un volume famélique de jeux first party, nettement moins d’exclusivités tierces que lors des gens précédentes, le bilan est loin d’être brillant si l’on met de côté les ventes de PS5. Et justement, si les PlayStation 5 se vendent par palette, ce n’est certainement pas cette fois parce que Sony inonderait le marché de gros AAA first party à la qualité extraordinaire. Cela signifie aussi qu’il est tout à fait possible de réussir tout en faisant de (très) grosses embardées sur la voie du succès, et que dans ces conditions l’échec annoncé de Xbox pour la prochaine génération ressemble généralement plus à un souhait (souvent mal assumé) qu’à la conclusion d’une analyse sincère et désintéressée. « Le succès a de nombreux pères, l’échec aucun ». (Philip Caldwell).

Thinking outside the (X)box

Le fait est qu’à date on ne sait PAS si la stratégie poursuivie par Microsoft, c’est à dire celle d’une plateforme de plus en plus ouverte dans laquelle les consoles ne sont qu’un élément parmi d’autres, où les atouts de cette ouverture (coucou Steam !) du Game Pass, du Play Anywhere et de quelques fonctions dédiées (Quick Resume) sont sensés compenser l’absence d’exclusivités, on ne sait pas donc si cette stratégie s’avèrera gagnante à terme. Toujours est-il que le fait de répéter comme un mantra que « Xbox ne fera plus de consoles » n’effacera pas le fait qu’il y aura demain des consoles Xbox, portables et de salon, fabriquées ou non par Xbox, et que c’est bien sur pièce qu’on jugera de la pertinence de la proposition de Xbox, pas en lançant des invocations destinées uniquement à convaincre des communautés de joueurs malheureusement trop souvent inféodées à une marque. Rappelons que console ou pas, ce sont les jeux qui comptent ou qui devraient compter, et qu’à ce titre d’ailleurs, la Rog Xbox Ally (à l’instar de la Steam Deck), s’annonce possiblement comme la console portable de ceux qui n’aiment pas être enfermés dans un seul écosystème logiciel (re-coucou Steam, Epic et d’autres encore, coucou aussi les jeux PlayStation), de ceux aussi qui peut-être commencent à en avoir ras la casquette de la très puérile « guerre des consoles ».