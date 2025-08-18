TENDANCES
ChatGPT Go, l'abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée dans le monde
ChatGPT Go, l’abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée dans le monde

18 Août. 2025 • 11:06
OpenAI s’apprête à lancer ChatGPT Go, un nouvel abonnement d’intelligence artificielle à prix réduit, selon une fuite découverte dans le code du site de l’entreprise. Initialement perçu comme réservé à des pays comme l’Inde, ce forfait sera finalement disponible mondialement, y compris en Europe, à un tarif de 4 euros par mois.

ChatGPT Go pour séduire un large public

Repéré par Tibor Blaho, le code du site d’OpenAI mentionne ChatGPT Go avec des prix en plusieurs devises, dont l’euro, confirmant une commercialisation globale. En Europe, l’abonnement coûtera 4 euros, soit six fois moins que les 23 euros de ChatGPT Plus. Ce tarif attractif pourrait convaincre les utilisateurs réticents face aux coûts des abonnements existants, comme ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro (200 dollars).

ChatGPT Go inclura toutes les fonctionnalités de la version gratuite, avec des avantages supplémentaires : davantage de requêtes et d’envois de fichiers, une limite accrue pour la génération d’images via DALL-E, une meilleure analyse de données complexes et un accès à GPT-5 avec des capacités de recherche approfondie, bien que plus restreintes que sur les forfaits supérieurs. L’abonnement offrira également une mémoire prolongée pour des interactions plus contextuelles, rendant l’IA plus adaptée aux besoins quotidiens.

Bien que l’abonnement ChatGPT Go ne soit pas encore officiellement annoncé, les mentions dans le code suggèrent un dévoilement imminent, possiblement dans les semaines à venir. L’offre vise à démocratiser l’accès à l’IA en répondant aux critiques sur les tarifs d’OpenAI.

