Plex met fin à l’accès distant gratuit pour imposer son modèle payant

Après une première annonce en mars, Plex se met à appliquer ses nouvelles règles pour arrêter l’accès distant gratuit. Il va falloir payer pour continuer à profiter de cette fonctionnalité de streaming.

Il faut payer pour avoir Plex en accès distant

Jusqu’à présent, partager sa bibliothèque Plex avec des amis ou y accéder soi-même hors de son domicile était gratuit. Désormais, pour autoriser le streaming à distance, le propriétaire du serveur doit impérativement souscrire à un Plex Pass qui coûte 6 €/mois, 60 €/an ou 230 € à vie. À noter que pendant le Black Friday, le prix mensuel tombe à 3,59 €, le prix annuel à 35,99 € et le prix pour la licence à vie à 137,99 €.

Si le propriétaire ne paie pas, c’est à l’utilisateur distant de mettre la main à la poche. Deux options s’offrent à lui : acheter son propre Plex Pass ou opter pour un Remote Watch Pass, une formule allégée vendue 2 € par mois ou 20 € par an. Bien que ces règles soient officiellement entrées en vigueur le 29 avril, leur application technique ne débute réellement que maintenant.

Cette restriction concerne pour le moment les appareils Roku. Plex prévoit d’étendre cette exigence à toutes les autres plateformes (Apple TV, Android TV, Fire TV, etc) ainsi qu’aux clients tiers utilisant son API d’ici 2026.

Une stratégie risquée face à la concurrence open source

L’entreprise justifie ce virage par la nécessité de couvrir des coûts croissants, liés notamment au support d’une multitude d’appareils et de codecs. Ces revenus supplémentaires doivent également financer de futurs développements, dont une application dédiée à la gestion des serveurs, une intégration avec Common Sense Media et l’ouverture d’une API documentée.

Cependant, cette décision constitue un test majeur pour la fidélité de sa communauté. Après une hausse des prix du Plex Pass, l’ajout de fonctionnalités sociales parfois controversées et une refonte de l’application mobile, cette nouvelle barrière payante pourrait être la goutte d’eau de trop. En transformant un acquis gratuit en option payante, Plex prend le risque de pousser ses utilisateurs vers des alternatives open source entièrement gratuites, comme Jellyfin.