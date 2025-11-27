TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Nike Air SNES : il transforme une sneaker en une console Super Nintendo entièrement fonctionnelle
Jeux vidéo

Nike Air SNES : il transforme une sneaker en une console Super Nintendo entièrement fonctionnelle

27 Nov. 2025 • 19:32
0

Histoire de célébrer dignement les 35 ans de la Super Nintendo au Japon, un designer de Singapour a imaginé l’un des projets les plus surprenants de l’année : une véritable console SNES intégrée… dans une sneaker ! Baptisée AIR SNES, cette création unique est basée sur une Nike Air Max 90 transformée en une machine de jeu rétro pleinement opérationnelle.

Une console miniature cachée dans la chaussure

À l’origine de ce concept, le designer Gustavo Bonzanini, passionné de culture sneaker et de jeux vidéo : « Je me suis souvent demandé : et si ces chaussures inspirées des jeux vidéo pouvaient réellement servir de console ? ». De cette idée un peu folle est né un objet hybride mêlant mode et technologies rétro.

SNES Sneaker

Le cœur de la AIR SNES repose sur un Raspberry Pi Zero W fonctionnant sous RetroPie, le tout installé dans la languette de la chaussure. Le système dispose d’une autonomie d’environ 30 minutes grâce à une batterie intégrée et propose la connexion vidéo via un port HDMI. Les amateurs d’esthétique vintage apprécieront même la présence d’un convertisseur analogique pour les sorties RCA.

Côté gameplay, la sneaker est compatible avec une manette SNES d’origine, mais peut également accueillir une manette modernisée grâce à un kit Bluetooth 8BitDo.

Un objet d’art plutôt qu’un produit commercial

Bonzanini définit son projet comme une expérimentation créative : « C’était ma manière de célébrer deux univers que j’adore et de montrer jusqu’où peut aller la fusion entre la culture sneaker et la tech ». L’AIR SNES restera cependant une pièce unique, aucun autre modèle n’étant prévu pour la commercialisation.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Analogue 3D N64 Matériel

Analogue reporte pour la troisième fois le lancement de sa console rétro-gaming émulant la N64

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nintendo Logo

Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore

27 Nov. 2025 • 20:25
0 Jeux vidéo

Nintendo renforce sa présence en Asie. La firme de Kyoto vient en effet d’annoncer le rachat complet de Bandai Namco Singapore Studios....

OpenAI Logo

ChatGPT : une fuite de données concerne les utilisateurs de l’API d’OpenAI

27 Nov. 2025 • 20:23
0 Internet

OpenAI a commencé à alerter certains de ses utilisateurs passant par l’API de ChatGPT, les informant qu’une partie de leurs...

Plex

Plex met fin à l’accès distant gratuit pour imposer son modèle payant

27 Nov. 2025 • 19:51
0 Internet

Après une première annonce en mars, Plex se met à appliquer ses nouvelles règles pour arrêter l’accès...

Reseaux Sociaux Logos Icones

Réseaux sociaux : les députés veulent l’âge minimal à 16 ans en Europe

27 Nov. 2025 • 18:33
1 Internet

Face à l’addiction grandissante des jeunes aux écrans, les députés ont adopté un rapport non contraignant...

NAZCA IA 1

Nazca : l’IA permet de révéler plus de 300 nouveaux géoglyphes

27 Nov. 2025 • 18:15
0 Science

Une équipe d’archéologues et de chercheurs vient d’annoncer une avancée majeure dans l’étude du site de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

27 Nov. 2025 • 19:02

image de l'article Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

27 Nov. 2025 • 18:08

image de l'article Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

27 Nov. 2025 • 16:19

image de l'article Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

27 Nov. 2025 • 15:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site