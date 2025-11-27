Nike Air SNES : il transforme une sneaker en une console Super Nintendo entièrement fonctionnelle

Histoire de célébrer dignement les 35 ans de la Super Nintendo au Japon, un designer de Singapour a imaginé l’un des projets les plus surprenants de l’année : une véritable console SNES intégrée… dans une sneaker ! Baptisée AIR SNES, cette création unique est basée sur une Nike Air Max 90 transformée en une machine de jeu rétro pleinement opérationnelle.

Une console miniature cachée dans la chaussure

À l’origine de ce concept, le designer Gustavo Bonzanini, passionné de culture sneaker et de jeux vidéo : « Je me suis souvent demandé : et si ces chaussures inspirées des jeux vidéo pouvaient réellement servir de console ? ». De cette idée un peu folle est né un objet hybride mêlant mode et technologies rétro.

Le cœur de la AIR SNES repose sur un Raspberry Pi Zero W fonctionnant sous RetroPie, le tout installé dans la languette de la chaussure. Le système dispose d’une autonomie d’environ 30 minutes grâce à une batterie intégrée et propose la connexion vidéo via un port HDMI. Les amateurs d’esthétique vintage apprécieront même la présence d’un convertisseur analogique pour les sorties RCA.

Côté gameplay, la sneaker est compatible avec une manette SNES d’origine, mais peut également accueillir une manette modernisée grâce à un kit Bluetooth 8BitDo.

Un objet d’art plutôt qu’un produit commercial

Bonzanini définit son projet comme une expérimentation créative : « C’était ma manière de célébrer deux univers que j’adore et de montrer jusqu’où peut aller la fusion entre la culture sneaker et la tech ». L’AIR SNES restera cependant une pièce unique, aucun autre modèle n’étant prévu pour la commercialisation.