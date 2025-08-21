Analogue reporte pour la troisième fois le lancement de sa console rétro-gaming émulant la N64

La startup Analogue a une nouvelle fois repoussé la sortie de sa console rétro Analogue 3D, conçue pour émuler la Nintendo 64 en 4K. Initialement attendue au début de l’année 2025, la mini-console est désormais prévue pour le quatrième trimestre 2025, après deux reports successifs en mars puis en juillet. L’entreprise reconnaît la frustration des acheteurs ayant déjà précommandé le produit, mais assure que ce délai supplémentaire vise à garantir un niveau de qualité irréprochable. Analogue affirme que le matériel, le système et l’emballage sont finalisés à 99 %, et que les derniers ajustements restent cruciaux avant l’étape de la commercialisation.

Un modèle tout en blanc sera aussi disponible

Proposée à 250 dollars/euros, la console promet une expérience modernisée de la N64, avec une sortie 4K, la compatibilité avec les écrans à taux de rafraîchissement variable et la prise en charge des cartouches PAL et NTSC de la console d’origine. L’Analogue 3D intègre également des filtres d’affichage simulant les téléviseurs CRT de l’époque, comme ceux déjà présents sur l’Analogue Pocket, des specs et fonctionnalités qui la distingue d’une simple Nintendo 64 d’occasion vendue moins de 100 dollars. Les amateurs de rétro-gaming vont devoir être (très) patients.