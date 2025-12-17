Firefox mise à fond sur l’IA : le nouveau PDG de Mozilla dévoile sa stratégie

Mozilla ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination d’Anthony Enzor-DeMeo au poste de dirigeant. Le nouveau patron affiche une ambition claire : transformer Firefox en un « navigateur IA moderne ». Sa stratégie repose sur un équilibre délicat entre l’intégration de technologies avancées et le respect strict de la vie privée, incluant la possibilité de désactiver totalement l’intelligence artificielle.

Une intelligence artificielle sous contrôle et désactivable

Conscient de la méfiance croissante du public envers la collecte de données, Anthony Enzor-DeMeo souhaite faire de Mozilla « l’entreprise de logiciels la plus fiable au monde ». Il constate que les consommateurs se sentent aujourd’hui « trop suivis, mal informés » et incertains quant à l’influence des systèmes d’IA sur leurs décisions.

Pour répondre à cette inquiétude, le dirigeant promet une approche transparente. « L’IA doit toujours être un choix — quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver », écrit-il. Les contrôles devront rester simples : l’utilisateur doit comprendre pourquoi une fonctionnalité agit d’une certaine manière et quelle valeur elle lui apporte. Cette philosophie s’est déjà concrétisée le mois dernier avec la présentation de « Fenêtre IA », un futur assistant numérique intégré à Firefox qui pourra être désactivé.

Diversifier les revenus face à Google

L’enjeu est aussi économique pour Mozilla. Si Firefox reste le produit phare, Anthony Enzor-DeMeo entend développer un portefeuille de nouveaux logiciels de confiance autour du navigateur. L’objectif est de diversifier les sources de revenus au-delà des redevances versées par Google pour être le moteur de recherche par défaut et des dons.

Cette diversification est cruciale alors que la part de marché de Firefox sur ordinateur a chuté à 4,25 % contre environ 30 % il y a 15 ans. En comparaison, Google Chrome est autour de 75 %. Le nouveau patron fixe un cap pour les trois prochaines années : investir dans une IA conforme au Manifeste Mozilla et réduire la dépendance financière à la recherche.

La route s’annonce toutefois semée d’embûches. Firefox devra affronter une concurrence intensifiée, non seulement de la part de Google qui multiplie les fonctions d’IA dans Chrome, mais aussi de nouveaux acteurs comme OpenAI qui développent leurs propres navigateurs avec ChatGPT Atlas. De plus, certains critiques alertent déjà sur les risques de sécurité inhérents aux navigateurs intégrant ces nouvelles technologies intelligentes.