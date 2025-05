Mozilla arrête Pocket et Fakespot pour se concentrer sur Firefox

Mozilla annonce mettre un terme à Pocket, son outil de sauvegarde d’articles et de pages Web, ainsi qu’à Fakespot, son détecteur de faux avis sur Internet. Le groupe préfère concentrer davantage ses ressources sur son navigateur Firefox.

Fin de Pocket : une page se tourne

Lancé en 2007 sous le nom Read It Later, Pocket permettait de sauvegarder articles, recettes ou vidéos pour une consultation ultérieure. Intégré à Firefox comme outil de lecture différée en 2015, puis racheté par Mozilla en 2017, Pocket a séduit de nombreux utilisateurs. Cependant, Mozilla mettra fin au service le 8 juillet 2025. « La manière dont les gens sauvegardent et consomment du contenu sur le Web a évolué », explique l’organisation pour justifier cette décision.

Dès à présent, l’extension et l’application Pocket ne sont plus disponibles au téléchargement. Les utilisateurs ayant déjà installé l’application pourront la réinstaller jusqu’au 8 octobre 2025, date à laquelle Mozilla supprimera définitivement les données des utilisateurs. D’ici là, il sera possible d’exporter ses sauvegardes. Les abonnements annuels seront automatiquement annulés à partir du 8 juillet, avec des remboursements au prorata pour les abonnés.

À noter, la newsletter Pocket Hits continuera sous un nouveau nom, Ten Tabs, mais sans son édition du week-end. Cette transition marque la fin d’une époque pour un outil qui a accompagné des millions d’utilisateurs.

Fakespot : clap de fin

Mozilla met également un terme à Fakespot, acquis en 2023 pour aider les utilisateurs à repérer les avis de produits frauduleux grâce à une technologie basée sur l’IA. « Bien que l’idée ait séduit, elle ne correspondait pas à un modèle viable à long terme », indique Mozilla. En conséquence, Review Checker, l’outil intégré à Firefox et alimenté par Fakespot, cessera de fonctionner le 10 juin 2025.

Ce double abandon s’inscrit dans une volonté de Mozilla de recentrer ses efforts. « Ce changement nous permet de façonner la prochaine ère d’Internet avec des outils comme les onglets verticaux, une recherche intelligente et de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA », précise l’organisation. Mozilla promet ainsi un navigateur plus personnalisé et performant, tout en restant fidèle à son indépendance.