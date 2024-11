Firefox 133 améliore le respect de la vie privée et ses performances

Firefox 133 est désormais disponible au téléchargement avec quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne une meilleure protection de la vie privée.

Firefox dispose désormais de la Bounce Tracking Protection, une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre le pistage et qui est disponible avec le mode « Strict » au niveau de « Protection renforcée contre le pistage » dans les paramètres. Cette fonction détecte les traqueurs de rebond en fonction de leur comportement de redirection et purge périodiquement leurs cookies et les données du site pour bloquer le suivi.

Au-delà de cet élément, Canvas2D accéléré par la carte graphique (GPU) est désormais activé par défaut sous Windows, ce qui améliore les performances générales selon les dires de Mozilla.

Pour le reste, la barre latérale permettant d’afficher les onglets d’autres appareils peut désormais être ouverte via le menu de liste des onglets. La fonctionnalité « Picture-in-Picture : auto-open on tab switch » de Firefox Labs se comporte désormais de manière plus fiable sur un plus grand nombre de sites, ouvrant automatiquement les vidéos pertinentes tout en ignorant les autres. Enfin, lorsque l’heure du serveur est disponible, la valeur de l’attribut « expire » est ajustée en ajoutant la différence entre l’heure du serveur et l’heure locale. Si l’heure actuelle est fixée dans le futur, les cookies qui n’ont pas expiré selon l’heure du serveur sont considérés comme valides.

Firefox 133 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.