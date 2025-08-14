Google Messages se met à flouter les images de nudité

L’application Google Messages active une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Android : les alertes de contenu sensible, qui détectent et floutent automatiquement les images contenant de la nudité. Annoncée en octobre 2024, cette option, désormais disponible pour tous après une phase de test limitée, renforce la confidentialité des utilisateurs tout en offrant des contrôles flexibles.

Une détection locale pour protéger la vie privée

La fonctionnalité repose sur Android System SafetyCore, qui analyse les images directement sur l’appareil sans transmettre de données ou de contenu à Google. Activée par défaut pour les comptes d’adolescents (13-17 ans), elle nécessite une connexion à un compte Google pour fonctionner. Lorsqu’une image contenant de la nudité est détectée, elle apparaît floutée. Si un utilisateur tente d’envoyer ou de transférer une telle image, un avertissement s’affiche pour rappeler les risques, avec une option de confirmation pour poursuivre ou d’annulation en sélectionnant « Non ». Cette approche garantit une protection proactive tout en respectant la confidentialité.

Pour les comptes supervisés via Family Link, les parents peuvent gérer cette fonctionnalité, qui reste activée par défaut et non désactivable par l’enfant. Les adolescents non supervisés peuvent désactiver les alertes dans les paramètres de leur compte Google. Pour les adultes, l’option est désactivée par défaut mais peut être activée manuellement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la photo de profil dans Google Messages, d’accéder aux paramètres, puis se rendre dans la section de protection et sécurité, et de sélectionner les alertes de contenu sensible.

Une étape vers une messagerie plus sûre

Cette fonctionnalité est disponible maintenant avec la mise à jour de Google Messages sur le Play Store. Elle s’inscrit dans la volonté de Google de renforcer la sécurité des utilisateurs, en particulier des plus jeunes, face aux contenus inappropriés. Pour information, Apple floute aussi la nudité dans son application Messages sur iPhone.