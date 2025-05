Google semble avoir accidentellement dévoilé la prochaine refonte de l’interface utilisateur d‘Android, baptisée Material 3 Expressive, dans un article de blog rapidement supprimé mais fort heureusement capturé et archivé par le site 9to5Google. Présentée comme la mise à jour de design la plus étudiée de l’histoire de l’entreprise, Material 3 Expressive a pour objectif d’améliorer la convivialité et l’attrait visuel général grâce à une utilisation raffinée des couleurs, des formes, des tailles et des animations. Le design a été élaboré à partir de 46 cycles de tests impliquant plus de 18 000 participants. Google affirme que cette nouvelle version permettra aux utilisateurs de repérer les éléments clés jusqu’à quatre fois plus rapidement qu’avec le Material 3 actuel, tout en offrant une expérience équivalente pour toutes les tranches d’âge.

Plusieurs fuites indiquent que Material 3 Expressive accompagnera une refonte plus large de l’interface Android, incluant de nouveaux icônes dans la barre d’état, une nouvelle police pour l’horloge, et un menu des réglages rapides totalement repensé. Ce nouveau design sera également présenté lors d’une session dédiée pendant la conférence Google I/O qui se déroulera un peu plus tard ce mois-ci. L’annonce officielle serait donc (logiquement) imminente.