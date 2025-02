Google s’excuse après une fausse alerte de séisme sur Android

Google a désactivé son système de détection des séismes sur Android au Brésil après qu’un grand nombre d’utilisateurs à São Paulo et Rio de Janeiro ont reçu de fausses alertes d’urgence il y a quelques jours. Ces notifications annonçaient un tremblement de terre inexistant de magnitude 5,5 et ont été envoyées vers 2 heures du matin. Elles indiquaient des secousses dans les régions d’Ubatuba et de Baixada Santista.

Ce système de détection, lancé par Google pour la première fois en Californie en 2020, utilise les accéléromètres des smartphones Android comme sismomètres pour détecter les secousses. Après sa première mise en place, la fonctionnalité a été étendue à d’autres pays.

La Défense civile de São Paulo, responsable du système d’alerte précoce pour les risques de catastrophes, a précisé qu’elle n’avait émis aucune alerte et qu’aucun événement lié à un tremblement de terre n’avait été enregistré dans l’État.

De son côté, un porte-parole de Google a déclaré à The Verge :